Домашняя куриная тушёнка — секретное оружие на кухне! Экономит время! Идеальный вариант для тех дней, когда хочется чего-то вкусного и сытного без лишних хлопот. Просто отварите картошку — и ужин готов! А ещё такая тушёнка выручит, когда неожиданно приходят гости. С 2 кг курицы получается 2 баночки по 700 г — отличный запас!

Ингредиенты

Курица (филе или окорочка) — 2000 г

Перец чёрный горошком — 20 шт.

Соль — 20 г (или по вкусу)

Лавровый лист — 4 шт.

Приготовление

Курицу освободите от кожи и костей, нарежьте некрупными кусочками. Сложите мясо в кастрюлю, посолите, добавьте любимые специи и перемешайте. Отправьте в холодильник на 40 минут — так оно лучше промаринуется. Пока мясо отдыхает, простерилизуйте банки и крышки. На дно каждой чистой банки положите по 10 горошин перца и по 2 лавровых листа. Разложите курицу по банкам, но не утрамбовывайте слишком плотно. Накройте банки фольгой вместо крышек. Поставьте банки в холодную духовку. Установите температуру 150°C и готовьте 4,5 часа. После выключения дайте тушёнке постоять в духовке ещё 30 минут, затем достаньте и сразу закатайте стерилизованными крышками. Переверните банки на крышки и укутайте до полного остывания.

Ароматная, нежная тушёнка готова! Храните в прохладном месте и наслаждайтесь вкусом домашних заготовок. Приятного аппетита!

