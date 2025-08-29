День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:00

Домашняя куриная тушёнка — секретное оружие на кухне! Экономит время

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашняя куриная тушёнка — секретное оружие на кухне! Экономит время! Идеальный вариант для тех дней, когда хочется чего-то вкусного и сытного без лишних хлопот. Просто отварите картошку — и ужин готов! А ещё такая тушёнка выручит, когда неожиданно приходят гости. С 2 кг курицы получается 2 баночки по 700 г — отличный запас!

Ингредиенты

  • Курица (филе или окорочка) — 2000 г
  • Перец чёрный горошком — 20 шт.
  • Соль — 20 г (или по вкусу)
  • Лавровый лист — 4 шт.

Приготовление

  1. Курицу освободите от кожи и костей, нарежьте некрупными кусочками. Сложите мясо в кастрюлю, посолите, добавьте любимые специи и перемешайте. Отправьте в холодильник на 40 минут — так оно лучше промаринуется.
  2. Пока мясо отдыхает, простерилизуйте банки и крышки. На дно каждой чистой банки положите по 10 горошин перца и по 2 лавровых листа. Разложите курицу по банкам, но не утрамбовывайте слишком плотно. Накройте банки фольгой вместо крышек.
  3. Поставьте банки в холодную духовку. Установите температуру 150°C и готовьте 4,5 часа. После выключения дайте тушёнке постоять в духовке ещё 30 минут, затем достаньте и сразу закатайте стерилизованными крышками. Переверните банки на крышки и укутайте до полного остывания.

Ароматная, нежная тушёнка готова! Храните в прохладном месте и наслаждайтесь вкусом домашних заготовок. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде. Простая закатка на зиму!

курица
тушенка
мясо
простой рецепт
домашние заготовки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, для чего Лондон увеличил расходы на антироссийскую пропаганду
Захарова ответила на слова Вэнса об «уступках» России по Украине
Microsoft уволил сотрудников, которые выступали против Израиля
Выяснилось, какое наследство оставил после себя Родион Щедрин
«Обыденное явление»: политолог разъяснил феномен забастовок в Европе
Стало известно, жители каких регионов России рискуют заразиться чикунгуньей
Звезда сериала «Чикатило» вышел в свет с женой
В Москве подростки прокатились впятером на одном самокате и получили штраф
Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю Театра сатиры
«Никакого ущерба»: Захарова о выходе России из конвенции против пыток
Министру МВД Сербии отправили конверт с необычным содержимым
Названы слова, которые опасно произносить при разговоре с мошенниками
«Это чепуха»: арахнолог развеял страхи москвичей из-за одного вида паука
Врач перечислила неожиданные признаки гельминтоза
В МИД России рассказали о письме Лаврова американской журналистке
Военэксперт раскрыл, сколько украинцев до 22 лет покинут страну навсегда
Эксперт рассказал, как президент Франции загнал себя в угол
Известный рок-музыкант рассказал, из-за чего отказывается от концертов
Депутат ГД назвал условия возращения Козловского в кино
Грубые нарушения охраны труда привели к гибели геолога в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.