29 августа 2025 в 20:30

Ужин за 20 минут в одной сковороде: гречка с курицей в сырном соусе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо сочетает питательную гречку с нежнейшей курицей в бархатном сливочно-сырном соусе, где каждый ингредиент раскрывается по-новому. Идеальный вариант, чтобы приготовить сытный ужин за 20 минут в одной сковороде.

Рецепт: нарежьте 400 г куриного филе кубиками, обжарьте на сковороде до золотистости. Добавьте 1 нарезанную луковицу и 1 тертую морковь, пассеруйте 5 минут. Всыпьте 1 стакан промытой гречки, залейте 2 стаканами кипятка, посолите, тушите под крышкой 15 минут на медленном огне. Затем влейте 200 мл сливок 20%, добавьте 100 г тертого твердого сыра (чеддер или российский), перемешайте и готовьте еще 5 минут до загустения. Для аромата добавьте зелень.

Подавайте горячим, украсив зеленью, — это простой, но изысканный ужин, который оценят даже привередливые едоки! Такой рецепт особенно хорош после долгого дня, когда хочется чего-то сытного, но без долгой готовки.

гречка
курица
ужины
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
