Гнёзда с курицей и беконом! Просто выложить в форму, и — в духовку

Гнёзда с курицей и беконом! Просто выложить в форму, и — в духовку

Сливочные гнёзда с курицей и беконом! Просто нужно выложить в форму, и — в духовку! Невероятно нежное и ароматное блюдо, которое покорит вашу семью с первой ложки! Идеальное сочетание сливочного вкуса, сырной корочки и пикантных ноток бекона.

Ингредиенты

Макароны-гнёзда — 4-6 шт.

Филе куриное — 300 г

Бекон — 100 г

Чеснок — 2-3 зубчика

Сливки 20% — 200 мл

Сыр твёрдый — 100 г

Специи (соль, перец, паприка) — по вкусу

Масло растительное — 1 ст.л.

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками,посолите, поперчите, добавьте паприку и растительное масло, перемешайте. Бекон нарежьте тонкими полосками, чеснок измельчите. В форму влейте сливки. Разложите макароны-гнёзда. Сверху распределите курицу, бекон и чеснок. Посыпьте половиной натёртого сыра. Аккуратно долейте воды так, чтобы она почти полностью покрыла макароны, но кусочки курицы оставались сверху. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 45-50 минут. За 10 минут до готовности посыпьте оставшимся сыром для образования золотистой корочки.

Дайте блюду немного настояться перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили макароны с помидорами и чили! Простой рецепт пасты по-итальянски.