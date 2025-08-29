День знаний — 2025
Гнёзда с курицей и беконом! Просто выложить в форму, и — в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сливочные гнёзда с курицей и беконом! Просто нужно выложить в форму, и — в духовку! Невероятно нежное и ароматное блюдо, которое покорит вашу семью с первой ложки! Идеальное сочетание сливочного вкуса, сырной корочки и пикантных ноток бекона.

Ингредиенты

  • Макароны-гнёзда — 4-6 шт.
  • Филе куриное — 300 г
  • Бекон — 100 г
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Сливки 20% — 200 мл
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Специи (соль, перец, паприка) — по вкусу
  • Масло растительное — 1 ст.л.

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками,посолите, поперчите, добавьте паприку и растительное масло, перемешайте. Бекон нарежьте тонкими полосками, чеснок измельчите.
  2. В форму влейте сливки. Разложите макароны-гнёзда. Сверху распределите курицу, бекон и чеснок. Посыпьте половиной натёртого сыра. Аккуратно долейте воды так, чтобы она почти полностью покрыла макароны, но кусочки курицы оставались сверху. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 45-50 минут. За 10 минут до готовности посыпьте оставшимся сыром для образования золотистой корочки.

Дайте блюду немного настояться перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили макароны с помидорами и чили! Простой рецепт пасты по-итальянски.

макароны
паста
простой рецепт
курица
бекон
