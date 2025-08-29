Гнёзда с курицей и беконом! Просто выложить в форму, и — в духовку

Сливочные гнёзда с курицей и беконом! Просто нужно выложить в форму, и — в духовку! Невероятно нежное и ароматное блюдо, которое покорит вашу семью с первой ложки! Идеальное сочетание сливочного вкуса, сырной корочки и пикантных ноток бекона.
Ингредиенты
- Макароны-гнёзда — 4-6 шт.
- Филе куриное — 300 г
- Бекон — 100 г
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Сливки 20% — 200 мл
- Сыр твёрдый — 100 г
- Специи (соль, перец, паприка) — по вкусу
- Масло растительное — 1 ст.л.
Приготовление
- Куриное филе нарежьте небольшими кубиками,посолите, поперчите, добавьте паприку и растительное масло, перемешайте. Бекон нарежьте тонкими полосками, чеснок измельчите.
- В форму влейте сливки. Разложите макароны-гнёзда. Сверху распределите курицу, бекон и чеснок. Посыпьте половиной натёртого сыра. Аккуратно долейте воды так, чтобы она почти полностью покрыла макароны, но кусочки курицы оставались сверху. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 45-50 минут. За 10 минут до готовности посыпьте оставшимся сыром для образования золотистой корочки.
Дайте блюду немного настояться перед подачей. Приятного аппетита!
