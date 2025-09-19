Празднование Дня города в Москве
Грибная подливка — готовлю, когда надоело мясо: вкусно с пюре и макаронами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта нежная грибная подливка с ароматом сливок и чеснока станет идеальным дополнением к любому гарниру. Она превратит простую гречку, картофель или пасту в изысканное и очень сытное блюдо. Готовится всего за 15 минут, а результат восхищает своим насыщенным вкусом.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Сливки 20–30% — 200 мл
  • Масло сливочное — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Мука — 1 ч. л. (по желанию)
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу
  • Зелень петрушки или укропа — для подачи

Приготовление

  1. Лук и грибы нарежьте тонкими ломтиками, чеснок измельчите. В сковороде разогрейте смесь сливочного и растительного масел. Обжарьте лук до мягкости, добавьте грибы и готовьте на среднем огне до румяного цвета и испарения жидкости. В конце введите чеснок. Для более густой консистенции всыпьте муку, перемешайте и прогревайте минуту.
  2. Влейте сливки, хорошо перемешайте, убавьте огонь и тушите подливку 5–7 минут до легкого загустения. Приправьте солью и перцем по вкусу. Подавайте сразу, посыпав свежей рубленой зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили грибной крем-суп со сливками и плавленым сыром! Простой, но нравится всем.

грибы
сливки
макароны
пюре
лук
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
