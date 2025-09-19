Грибная подливка — готовлю, когда надоело мясо: вкусно с пюре и макаронами

Эта нежная грибная подливка с ароматом сливок и чеснока станет идеальным дополнением к любому гарниру. Она превратит простую гречку, картофель или пасту в изысканное и очень сытное блюдо. Готовится всего за 15 минут, а результат восхищает своим насыщенным вкусом.

Ингредиенты

Шампиньоны — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 1-2 зубчика

Сливки 20–30% — 200 мл

Масло сливочное — 1 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Мука — 1 ч. л. (по желанию)

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Зелень петрушки или укропа — для подачи

Приготовление

Лук и грибы нарежьте тонкими ломтиками, чеснок измельчите. В сковороде разогрейте смесь сливочного и растительного масел. Обжарьте лук до мягкости, добавьте грибы и готовьте на среднем огне до румяного цвета и испарения жидкости. В конце введите чеснок. Для более густой консистенции всыпьте муку, перемешайте и прогревайте минуту. Влейте сливки, хорошо перемешайте, убавьте огонь и тушите подливку 5–7 минут до легкого загустения. Приправьте солью и перцем по вкусу. Подавайте сразу, посыпав свежей рубленой зеленью. Приятного аппетита!

