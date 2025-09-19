Военэксперт объяснил, почему для ВС России так важно освободить Купянск

Военэксперт объяснил, почему для ВС России так важно освободить Купянск Военэксперт Алехин: освобождение Купянска приведет к тотальному краху ВСУ в ДНР

Купянск является важнейшим логистическим хабом обеспечения ВСУ на юго-востоке Харьковской области, объяснил NEWS.ru. военный эксперт Геннадий Алехин. По его словам, утрата города будет носить критический характер для украинской армии.

Это стратегически важный район Харьковской области, откуда идет главный маршрут переброски противником резервов, дополнительных сил и средств в сторону основной боевой линии, которую противник удерживает на территории ДНР — Краматорск, Славянск, Константиновка. Освобождение Купянска приведет к тотальному краху ВСУ в ДНР, — рассказал Алехин.

Если фронт рухнет по главной линии обороны противника на этом участке, продолжил собеседник, то ВС России смогут решить одну из основных задач СВО на этом участке.

Нашей задачей тут является освобождение всей территории Донбасса, включая ЛНР и ДНР. Тогда мы можем свободно осуществлять прорывные маневренные действия уже по продвижению к Харькову. Поэтому Купянск здесь играет очень большую роль, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на северо-западе Купянска и заходят малыми группами в центр города. Также ВС РФ пытаются охватить с флангов многоэтажную застройку Купянска.