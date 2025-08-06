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06 августа 2025 в 10:00

Макароны с помидорами и чили! Простой рецепт пасты по-итальянски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Макароны с помидорами и чили! Простой рецепт пасты по-итальянски. Ароматные томаты черри, пикантный перец чили, нежные сливки и пармезан создают идеальную гармонию вкусов. Это блюдо — настоящая находка для тех, кто любит простые, но изысканные рецепты.

Ингредиенты

  • Паста (спагетти, пенне или фетучини) — 200 г
  • Помидоры черри — 150 г
  • Вяленые томаты (по желанию) — 50 г
  • Перец чили (свежий или сушеный) — по вкусу
  • Сливочное масло — 30 г
  • Сливки 20% — 100 мл
  • Пармезан — 50 г
  • Свежий базилик — несколько веточек
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Начните с подготовки ингредиентов: помидоры черри разрежьте пополам, перец чили мелко нарежьте (если любите остроту, можно добавить больше). Пасту отварите в подсоленной воде до состояния альденте, сохранив немного воды для соуса.
  2. В разогретой сковороде растопите сливочное масло и обжарьте перец чили 1–2 минуты, чтобы масло впитало его аромат. Добавьте помидоры черри и вяленые томаты (если используете), слегка обжарьте их 3–4 минуты. Влейте сливки, дайте соусу немного загустеть на среднем огне. Затем добавьте отваренную пасту, перемешайте, чтобы она пропиталась соусом. Если нужно, разбавьте соус небольшим количеством воды от пасты.

Подавайте пасту, щедро посыпав тертым пармезаном и украсив свежими листьями базилика.

Ранее мы готовили ресторанное блюдо дома! Паста с беконом и томатами под творожным сыром.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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