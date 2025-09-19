В России ужесточат контроль за уплатой налогов с аренды жилья

Около половины российских арендодателей квартир могут столкнуться со штрафами за неуплату налогов в 2025 году, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» арбитражный управляющий Минюста РФ, сенатор Ольга Епифанова. По ее словам, ФНС усилила контроль, сверяя банковские переводы, данные Росреестра и объявления.

В ближайший год значительная часть таких владельцев, по разным оценкам, около половины, могут столкнуться с различной ответственностью, поскольку не обналичивают доходы перед налоговой службой. Контроль ФНС стал строже: анализируются банковские переводы, сверяются данные с Росреестром, мониторятся объявления и учитываются обращения граждан, — сказала Епифанова.

Она призвала власти на местах максимально помогать арендодателям, снижая страх перед наказаниями и формируя удобные условия для легализации доходов. Действующие штрафы за нарушение доходят до 40% от суммы долга, в некоторых случаях возможно уголовное преследование.

Ранее юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru заявил, что арендодатель обязан вовремя зарегистрировать жильцов в квартире: иностранцев — в течение семи рабочих дней, россиян — при проживании более 90 дней. По его словам, за нарушение в Москве и Санкт-Петербурге штраф достигает семи тысяч рублей.