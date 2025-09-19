«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 15:03

В России ужесточат контроль за уплатой налогов с аренды жилья

Сенатор Епифанова: половина арендодателей квартир рискуют получить штрафы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около половины российских арендодателей квартир могут столкнуться со штрафами за неуплату налогов в 2025 году, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» арбитражный управляющий Минюста РФ, сенатор Ольга Епифанова. По ее словам, ФНС усилила контроль, сверяя банковские переводы, данные Росреестра и объявления.

В ближайший год значительная часть таких владельцев, по разным оценкам, около половины, могут столкнуться с различной ответственностью, поскольку не обналичивают доходы перед налоговой службой. Контроль ФНС стал строже: анализируются банковские переводы, сверяются данные с Росреестром, мониторятся объявления и учитываются обращения граждан, — сказала Епифанова.

Она призвала власти на местах максимально помогать арендодателям, снижая страх перед наказаниями и формируя удобные условия для легализации доходов. Действующие штрафы за нарушение доходят до 40% от суммы долга, в некоторых случаях возможно уголовное преследование.

Ранее юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru заявил, что арендодатель обязан вовремя зарегистрировать жильцов в квартире: иностранцев — в течение семи рабочих дней, россиян — при проживании более 90 дней. По его словам, за нарушение в Москве и Санкт-Петербурге штраф достигает семи тысяч рублей.

налоги
штрафы
аренда
жилье
Ольга Епифанова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта тема, которую затронет Путин на заседании ВПК
Москвичи пожаловались Собянину на непристойные светофоры
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс.
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.