На аромат этой запеканки прибежит вся семья: свинина с картошкой в сметане

На аромат этой запеканки прибежит вся семья: свинина с картошкой в сметане

Запеканка из свинины и картофеля в сметане — это сытное блюдо с золотистой корочкой, где нежное мясо гармонично сочетается с тающим во рту картофелем под сливочным сметанным соусом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свиной шеи, 800 г картофеля, 200 г сметаны, 1 луковица, 50 г твердого сыра, специи по вкусу. Мясо нарежьте кубиками и обжарьте до румяности, добавьте нашинкованный лук и тушите 5 минут. Картофель нарежьте тонкими кружочками. В форму для запекания выложите слоями картофель, мясо с луком, снова картофель. Смешайте сметану с 100 мл воды, солью и перцем, залейте запеканку, посыпьте тертым сыром. Запекайте 40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Готовая запеканка покорит вас сочностью мяса, нежностью картофеля и сливочным послевкусием. На ее аромат прибежит вся семья. Во время приготовления свинина пропитывается соками и становится невероятно мягкой, а картофель впитывает мясные нотки, создавая идеальный дуэт вкусов.

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