Нежная запеканка из минтая и кабачков: сытно, бюджетно и всего 120 ккал

Нежная запеканка из минтая и кабачков: сытно, бюджетно и всего 120 ккал

Запеканка из минтая и кабачков — это нежное, сочное блюдо с легким рыбным вкусом, который идеально дополняется сладковатыми нотками кабачков и сливочным сырным покрытием.

Для приготовления нарежьте 500 г филе минтая кусочками, посолите и поперчите. 2 молодых кабачка нарежьте тонкими кружочками. В форму для запекания выложите слоями: кабачки, рыбу, затем снова кабачки. Смешайте 100 мл сливок 10% с 1 яйцом и 1 ст. л. лимонного сока, залейте смесью ингредиенты. Посыпьте 50 г тертого сыра и отправьте в духовку на 25 минут при 180 °C.

Готовая запеканка получается воздушной, с золотистой сырной корочкой — подавайте ее горячей, украсив укропом. Это сытное бюджетное блюдо, которое также порадует низкой калорийностью (около 120 ккал на порцию) и сбалансированным вкусом.

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