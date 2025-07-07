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07 июля 2025 в 18:31

Готовится само! Жаркое из свинины: бросил в форму — и через час ужин готов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жаркое из свинины с картошкой — это аппетитная золотистая корочка, сочное мясо и нежная картошка, пропитанная мясным соком с ароматом чеснока и специй. Готовится это блюдо само: бросил в форму — и через час ужин готов.

Нарежьте 500 г свиной шеи кубиками, 6 картофелин — крупными дольками. Выложите в смазанную маслом форму слоями, пересыпая солью, перцем, 1 ч. л. паприки и 3 измельченными зубчиками чеснока. Добавьте 1 нарезанную морковь и 1 луковицу кольцами. Залейте 200 мл воды или бульона, накройте фольгой и запекайте 1 час при 180 °C, за 10 минут снимите фольгу для румяной корочки.

Готовое жаркое поражает гармонией вкусов: свинина получается невероятно мягкой, картофель — рассыпчатым, а овощи дают насыщенный аромат. Подавайте с хрустящими солеными огурцами и свежей зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить острую свинину с нежной и сочной мякотью в духовке.

свинина
картошка
рецепты
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
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