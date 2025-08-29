Семья не ест гречку? Попробуйте этот гречневый суп с фрикадельками! Этот легкий и полезный суп сочетает в себе питательную гречку и нежные мясные фрикадельки. Без обжарки овощей блюдо получается нежирным, но при этом сохраняет насыщенный вкус и аромат. Идеальный выбор для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом домашней кухни.

Ингредиенты

Вода — 2,5 л

Гречка — 1 стакан

Фарш говяжий нежирный- 400 г

Лук репчатый- 2 шт

Морковь — 1 шт

Перец болгарский — 1 шт

Помидоры в собственном соку — 1 банка

Чеснок — 2 зубчика

Яйцо — 1 шт

Паприка молотая — 1 ст.л.

Лук зеленый — по вкусу

Укроп, соль, перец черный молотый — по вкусу

Лавровый лист — 1-2 шт

Приготовление

Промытую гречку прокалите на сухой сковороде,затем переложите в кастрюлю, залейте водой и добавьте целую очищенную луковицу. На среднем огне доведите до кипения. По мере приготовления добавляйте в кастрюлю натертую морковь, нарезанный кубиками перец и помидоры из банки (предварительно измельчив их), сок от помидоров сразу влейте в суп. После закипания убавьте огонь до минимального. Для фрикаделек смешайте фарш с яйцом, измельченной луковицей, паприкой, солью и перцем, тщательно вымесите и отбейте. Увеличьте огонь под кастрюлей, удалите целую луковицу и быстро сформируйте фрикадельки, опуская их в кипящий суп. Варите 7-10 минут, в конце добавьте чеснок, лавровый лист, посолите по вкусу. Выключите огонь и дайте супу настояться 10-15 минут. Подавайте с измельченной зеленью и черным перцем.

