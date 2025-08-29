День знаний — 2025
Семья не ест гречку? Попробуйте этот гречневый суп с фрикадельками

Семья не ест гречку? Попробуйте этот гречневый суп с фрикадельками! Этот легкий и полезный суп сочетает в себе питательную гречку и нежные мясные фрикадельки. Без обжарки овощей блюдо получается нежирным, но при этом сохраняет насыщенный вкус и аромат. Идеальный выбор для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом домашней кухни.

Ингредиенты

  • Вода — 2,5 л
  • Гречка — 1 стакан
  • Фарш говяжий нежирный- 400 г
  • Лук репчатый- 2 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Перец болгарский — 1 шт
  • Помидоры в собственном соку — 1 банка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйцо — 1 шт
  • Паприка молотая — 1 ст.л.
  • Лук зеленый — по вкусу
  • Укроп, соль, перец черный молотый — по вкусу
  • Лавровый лист — 1-2 шт

Приготовление

  1. Промытую гречку прокалите на сухой сковороде,затем переложите в кастрюлю, залейте водой и добавьте целую очищенную луковицу. На среднем огне доведите до кипения. По мере приготовления добавляйте в кастрюлю натертую морковь, нарезанный кубиками перец и помидоры из банки (предварительно измельчив их), сок от помидоров сразу влейте в суп. После закипания убавьте огонь до минимального.
  2. Для фрикаделек смешайте фарш с яйцом, измельченной луковицей, паприкой, солью и перцем, тщательно вымесите и отбейте. Увеличьте огонь под кастрюлей, удалите целую луковицу и быстро сформируйте фрикадельки, опуская их в кипящий суп. Варите 7-10 минут, в конце добавьте чеснок, лавровый лист, посолите по вкусу. Выключите огонь и дайте супу настояться 10-15 минут. Подавайте с измельченной зеленью и черным перцем.

гречка
супы
фрикадельки
простой рецепт
