Семья не ест гречку? Попробуйте этот гречневый суп с фрикадельками! Этот легкий и полезный суп сочетает в себе питательную гречку и нежные мясные фрикадельки. Без обжарки овощей блюдо получается нежирным, но при этом сохраняет насыщенный вкус и аромат. Идеальный выбор для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать вкусом домашней кухни.
Ингредиенты
- Вода — 2,5 л
- Гречка — 1 стакан
- Фарш говяжий нежирный- 400 г
- Лук репчатый- 2 шт
- Морковь — 1 шт
- Перец болгарский — 1 шт
- Помидоры в собственном соку — 1 банка
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйцо — 1 шт
- Паприка молотая — 1 ст.л.
- Лук зеленый — по вкусу
- Укроп, соль, перец черный молотый — по вкусу
- Лавровый лист — 1-2 шт
Приготовление
- Промытую гречку прокалите на сухой сковороде,затем переложите в кастрюлю, залейте водой и добавьте целую очищенную луковицу. На среднем огне доведите до кипения. По мере приготовления добавляйте в кастрюлю натертую морковь, нарезанный кубиками перец и помидоры из банки (предварительно измельчив их), сок от помидоров сразу влейте в суп. После закипания убавьте огонь до минимального.
- Для фрикаделек смешайте фарш с яйцом, измельченной луковицей, паприкой, солью и перцем, тщательно вымесите и отбейте. Увеличьте огонь под кастрюлей, удалите целую луковицу и быстро сформируйте фрикадельки, опуская их в кипящий суп. Варите 7-10 минут, в конце добавьте чеснок, лавровый лист, посолите по вкусу. Выключите огонь и дайте супу настояться 10-15 минут. Подавайте с измельченной зеленью и черным перцем.
