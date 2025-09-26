Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 01:39

Трамп подписал указ об особом наказании за убийства в Вашингтоне

Трамп подписал указ о смертной казни за убийства в Вашингтоне

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ о высшей мере наказания обвиняемых в совершении убийств в Вашингтоне. По его словам, такое решение соответствует статусу Вашингтона как столицы.

Мы не в игры играем. Тем, кто убивает людей в Вашингтоне, грозит смертный приговор, — отметил президент.

Политик напомнил, что после переброски бойцов Национальной гвардии в городе за последние четыре недели не было зафиксировано убийств. Указ «вступает в силу немедленно», подчеркнул глава государства.

Также Трамп выразил надежду на вынесение смертного приговора в отношении подозреваемого в убийстве консервативного активиста правого толка Чарли Кирка. Он сделал это заявление, комментируя ход расследования и задержание преступника в штате Юта.

В августе Дональд Трамп заявил о намерении добиваться смертной казни для лиц, обвиняемых в убийствах в Вашингтоне, поскольку «это очень сильная мера предосторожности». Кроме того, президент объявил о планах распродать ненужную федеральную недвижимость в американской столице.

Дональд Трамп
США
Вашингтон
казни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.