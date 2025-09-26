Трамп подписал указ об особом наказании за убийства в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп подписал указ о высшей мере наказания обвиняемых в совершении убийств в Вашингтоне. По его словам, такое решение соответствует статусу Вашингтона как столицы.

Мы не в игры играем. Тем, кто убивает людей в Вашингтоне, грозит смертный приговор, — отметил президент.

Политик напомнил, что после переброски бойцов Национальной гвардии в городе за последние четыре недели не было зафиксировано убийств. Указ «вступает в силу немедленно», подчеркнул глава государства.

Также Трамп выразил надежду на вынесение смертного приговора в отношении подозреваемого в убийстве консервативного активиста правого толка Чарли Кирка. Он сделал это заявление, комментируя ход расследования и задержание преступника в штате Юта.

В августе Дональд Трамп заявил о намерении добиваться смертной казни для лиц, обвиняемых в убийствах в Вашингтоне, поскольку «это очень сильная мера предосторожности». Кроме того, президент объявил о планах распродать ненужную федеральную недвижимость в американской столице.