27 августа 2025 в 00:30

Трамп заявил о планах вернуть древнюю карательную практику в США

Трамп планирует вернуть смертную казнь за убийства в Вашингтоне

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиваться смертной казни для лиц, обвиняемых в убийствах в Вашингтоне. Кроме того, президент объявил о планах распродать ненужную федеральную недвижимость в американской столице.

Если кто-то убьет кого-то в столице — Вашингтоне, округ Колумбия, — мы будем добиваться смертной казни, и это очень сильная мера предосторожности, — сказал Трамп на заседании в Белом доме.

Ранее Трамп предупредил, что введет дополнительные пошлины и экспортные ограничения на страны, вводящие налоги и ограничения на американские технологические компании. Он подчеркнул, что не допустит угнетения американских компаний со стороны других государств.

До этого политический психолог Сергей Маркелов заявил, что президент США поднимает тарифы на импорт, поскольку, по его мнению, это будет автоматически стимулировать рост промышленности страны. Он указал, что это увеличивает цены для рядовых американцев, но «делает Америку снова великой».

Также Трамп заявил, что США будут продолжать поставлять своим союзникам военную технику, включая системы Patriot, и увеличивать объемы производства на оборонных заводах в два и три раза. Республиканец подчеркнул, что американская продукция, по его мнению, остается лучшей в мире, что объясняет предпочтение европейских партнеров.

