«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 05:08

Гречневые оладушки на сковороде: неожиданный рецепт, который делает утро солнечным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гречневые оладушки — это необычный и в то же время простой вариант для сытного завтрака. Они получаются ароматными, мягкими и хорошо насыщают. Такое блюдо отлично подойдет для всей семьи, ведь оно сочетает в себе вкус и пользу.

Для приготовления понадобятся: гречневая каша — 1 стакан, яйца — 2 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., йогурт натуральный — 1 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу. Сначала яйца слегка взбить вилкой и соединить с йогуртом, солью и перцем. Полученную смесь вылить в миску с гречкой. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке и добавить к каше. Все тщательно перемешать, чтобы масса стала однородной.

Сковороду разогреть с небольшим количеством оливкового масла. Ложкой выкладывать порции теста и формировать небольшие оладьи. Жарить их до золотистой корочки с обеих сторон. Важно, чтобы огонь был средним: так оладушки хорошо прожарятся и не подгорят.

Готовые оладьи можно подавать горячими со сметаной, соусом на основе йогурта или свежими овощами. Благодаря гречке они получаются питательными и полезными, а овощи придают им сочность и яркий вкус. Такой завтрак подарит заряд энергии и оставит приятное ощущение легкости.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Читайте также
Торт «Три банана» без выпечки: быстрый десерт с насыщенным вкусом, который легко приготовить дома
Общество
Торт «Три банана» без выпечки: быстрый десерт с насыщенным вкусом, который легко приготовить дома
Галета с персиками, которая удивит простотой и вкусом: десерт, способный заменить шарлотку и блинчики
Общество
Галета с персиками, которая удивит простотой и вкусом: десерт, способный заменить шарлотку и блинчики
Тыквенные сырники: необычные солнечные кружочки на завтрак! Вкусно и полезно
Общество
Тыквенные сырники: необычные солнечные кружочки на завтрак! Вкусно и полезно
Готовим яблочно-лимонные панкейки: необычный завтрак за 20 минут! Этот рецепт прост до безумия
Общество
Готовим яблочно-лимонные панкейки: необычный завтрак за 20 минут! Этот рецепт прост до безумия
Гречневый суп с говядиной — вкусный рецепт, чтобы разнообразить будни
Общество
Гречневый суп с говядиной — вкусный рецепт, чтобы разнообразить будни
еда
завтраки
гречка
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожье рассказали о циничных методах минирования ВСУ
Приснилось падение самолета? Срочно узнайте значение!
Китаец «сжался» после полугодовой процедуры по увеличению роста
«Огромная честь»: американка сделала заявление после получения паспорта РФ
В Госдуме предложили новый способ борьбы с уклонистами от алиментов
Жителю Донецка провели уникальную операцию после атаки дрона ВСУ
Хирург поставила точку в споре о сроке годности грудных имплантов
Украинские БПЛА совершили очередную серию атак на Москву
Налет дронов на Москву ночью 23 сентября: что известно, последние новости
Чеснок во сне: защита, богатство или предупреждение?
Что посадить на огороде в октябре, чтобы собрать большой урожай весной
Психолог ответила, как помочь детям справиться с зависимостью от гаджетов
Автоэксперт раскрыл, чем обернется разрешение получать права без автошколы
В МИД РФ озвучили, кто раньше хвалящейся Европы признал Палестину
Россиянам назвали первые признаки сахарного диабета
Радикальных левых в США поставили вне закона
«Опасно агрессивные»: в США оценили позицию стран Балтии по России
Названы топ-5 причин сразу сменить пластического хирурга
Группа лиц взяла штурмом украинский ТЦК
Табун лошадей поймали на улице в Кисловодске
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.