Беру творог, ваниль и горсть изюма! Запекаю еврейскую булку с маком. Нежная классика на субботний стол

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется добавить уюта и особой атмосферы в домашнее чаепитие, на помощь приходят проверенные временем рецепты. Еврейская булочка с творогом и маком — это не просто выпечка, а часть теплой субботней традиции. Ее мягкое, чуть сладковатое тесто, нежная творожная начинка с ванилью и изюмом, а также щедрая посыпка из ароматного мака создают неповторимый вкус, который запоминается надолго. Эта выпечка идеально сочетает в себе легкость и сытность, делая ее идеальным угощением для спокойного семейного утра или теплых посиделок с друзьями. Аромат, который наполняет кухню во время приготовления, уже сам по себе обещает праздник.

Вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 яйца (1 для теста, 1 для смазки), 20 г свежих дрожжей, щепотка соли. Для начинки: 400 г творога, 50 г изюма, 2 ст. л. сахара, 1 пакетик ванильного сахара. Для посыпки: 2–3 ст. л. мака. Растворите дрожжи и столовую ложку сахара в теплом молоке. В глубокой миске смешайте просеянную муку, оставшийся сахар и соль. Добавьте яйцо, размягченное масло и дрожжевую смесь. Замесите гладкое эластичное тесто. Накройте его и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа, пока оно не увеличится вдвое. Для начинки смешайте творог, промытый изюм, сахар и ванильный сахар. Подошедшее тесто обомните и разделите на 8–10 равных частей. Каждую часть раскатайте в небольшую лепешку. В центр выложите творожную начинку (около 1,5 ст. л.), защипните края, сформировав круглую булочку. Выложите булочки швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Дайте расстояться 20 минут. Смажьте взбитым яйцом и обильно посыпьте маком. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или полностью остывшими.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
выпечка
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
