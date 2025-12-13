Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Вкус Мексики на вашей кухне — мариную индейку по этому рецепту: мой секрет сочного мяса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Я обожаю сочетание цитрусовых и специй, и этот рецепт раскрывает индейку с новой стороны. Кажется, будто обычное мясо побывало на мексиканском карнавале.

Для приготовления этой пикантной индейки мне понадобится: стейки из грудки индейки (2 шт., около 500–600 г), свежий лайм (1 шт.), чеснок (2–3 зубчика), зернистая горчица (1 ст. л.), сладкая паприка (1 ч. л.), молотый чили (0,5 ч. л.), сушеное орегано (0,5 ч. л.), оливковое масло (2,5 ст. л.), соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Начинаю с приготовления маринада: из лайма выжимаю сок, чеснок очищаю и пропускаю через пресс или мелко рублю. В подходящей по размеру миске смешиваю сок лайма, чеснок, зернистую горчицу, все специи (паприку, чили, орегано) и оливковое масло. Добавляю соль и перец по вкусу. Стейки индейки промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и слегка отбиваю через пищевую пленку для равномерной толщины. Погружаю мясо в маринад. Накрываю миску пищевой пленкой и оставляю на 30–60 минут (если время позволяет, можно убрать в холодильник на 2–3 часа). Разогреваю сковороду-гриль или обычную сковороду с толстым дном на сильном огне. Выкладываю стейки и обжариваю по 4–5 минут с каждой стороны до появления аппетитной корочки. Важно не пересушить мясо — индейка готовится быстро. Даю мясу отдохнуть 2–3 минуты перед подачей. Подаю с овощным салатом, рисом басмати или завернув в тортильи с гуакамоле.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

