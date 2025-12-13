Только лимон, мак и сливочный крем! Готовлю польскую маковку. Праздничный рулет, который тает во рту

Праздничный стол требует особых десертов — тех, что запоминаются не только вкусом, но и историей. Польская маковка — это не просто рулет, а настоящий символ Рождества и семейных традиций, который покорит вас своей изысканной простотой. Его основа — нежнейший бисквит с яркой цитрусовой ноткой лимона и хрустящими семенами мака, которые создают неповторимую текстуру. А сердце этого десерта — легкий сливочный крем, пропитывающий каждый слой и превращающий каждую порцию в тающее во рту наслаждение. Этот рулет не только выглядит эффектно, но и несет в себе тепло домашнего очага и дух праздника, делая любое чаепитие по-настоящему волшебным.

Вам понадобится: для бисквита — 4 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 50 г мака, цедра 1 лимона, 1 ч. л. разрыхлителя; для крема — 250 г сливочного масла, 200 г сахарной пудры, 3-4 ст. л. лимонного сока; для пропитки — 100 мл воды с 2 ст. л. сахара. Мак залейте кипятком на 10 минут, затем откиньте на сито и обсушите. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы. Аккуратно введите просеянную муку с разрыхлителем, затем добавьте мак и лимонную цедру. Тесто вылейте в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при 180 °C 20–25 минут. Готовый горячий бисквит сразу сверните в рулет вместе с бумагой и остудите. Для крема взбейте размягченное масло с сахарной пудрой, постепенно вливая лимонный сок. Остывший бисквит разверните, пропитайте сахарным сиропом, равномерно распределите крем и снова сверните в рулет. Украсьте сахарной пудрой и цедрой. Дайте настояться в холодильнике 2-3 часа перед подачей.

