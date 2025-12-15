Две картошки и ложка муки! Пеку картофельные пышки со сметаной. Сытные, воздушные, тают во рту

В мире выпечки есть особая магия, когда из минимального набора самых обычных продуктов рождается нечто удивительно вкусное и душевное. Картофельные пышки — яркий тому пример. Это блюдо родом из детства, из той кухни, где ценилась не изысканность, а сытность, простота и умение накормить семью чем-то теплым и вкусным. Их прелесть — в идеальном балансе: хрустящая, подрумяненная корочка скрывает невероятно воздушную, почти тающую на языке мякоть с тонким ароматом картофеля. Подаваемые со сметаной, они становятся воплощением домашнего уюта.

Для приготовления вам потребуется: 4 средние картофелины (около 500 г), 2 столовые ложки пшеничной муки, 1 яйцо, 1 небольшая луковица, соль по вкусу, растительное масло для жарки и сметана для подачи. Картофель отварите в мундире до полной готовности, остудите и очистите. Натрите его на мелкой терке. Лук мелко нарежьте и слегка обжарьте до прозрачности. В миске соедините натертый картофель, обжаренный лук, яйцо, муку и соль. Тщательно вымесите однородное тесто. Разогрейте на сковороде достаточное количество растительного масла. Мокрыми руками сформируйте небольшие, толстенькие лепешки и выкладывайте их в разогретое масло. Обжаривайте на среднем огне под крышкой по 4-5 минут с каждой стороны до образования ровной золотистой корочки. Подавайте пышки горячими, сразу со сметаной.

