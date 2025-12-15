Новый год-2026
Вчерашний лаваш, брынза и яйцо — жарю восточные бурекасы. Горячие, с тянущимся сыром, как в Стамбуле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Настоящая кулинарная магия часто рождается из простых остатков и минутного вдохновения. Вчерашний лаваш, который уже потерял свою мягкость, обретает вторую жизнь, превращаясь в хрустящую оболочку для сочной, сытной начинки. Эти импровизированные бурекасы — дань уважения восточной уличной еде, где тесто и сыр создают неразрывный дуэт. Секрет их обаяния — в моментальном приготовлении и волшебном контрасте: золотистая, поджаренная оболочка лаваша ломается с легким хрустом, открывая клубящийся пар и невероятно нежную, тягучую начинку из растопленной брынзы и сливочного яйца. Это тот самый вкус, который мгновенно переносит вас на шумный стамбульский базар.

Для приготовления вам потребуется: 2 больших листа вчерашнего армянского лаваша, 200 г брынзы или феты, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны или натурального йогурта, небольшой пучок петрушки или укропа, 50 г сливочного масла для жарки.

Брынзу разомните вилкой. Яйца взбейте со сметаной до однородности, добавьте к брынзе. Мелко порубите зелень и вмешайте в сырно-яичную массу — это будет начинка. Лаваш разрежьте на квадраты со стороной примерно 15 см. На центр каждого квадрата выложите 1,5–2 столовые ложки начинки. Заверните лаваш конвертиком: сложите два противоположных края к центру, затем сверните оставшимися сторонами, как конверт, чтобы начинка была полностью закрыта. В сковороде растопите сливочное масло. Обжаривайте конвертики на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до красивого золотисто-коричневого цвета и появления легкой хрусткости. Подавайте бурекасы немедленно, пока сыр внутри остается горячим и тягучим. Идеальная пара к ним — свежие овощи или чашка айрана.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
