Фрикадельки в томатно-овощном рагу: можно есть на ужин даже на диете

Эти нежные фрикадельки в томатно-овощном рагу, которые содержат всего 120–130 ккал на 100 г, идеально подходят для ужина. Их можно есть даже на диете. Блюдо сочетает сочность фарша, яркость томатов и кабачков, а специи придают ему пикантность.

Для приготовления смешайте 300 г фарша индейки или курицы с мелко нарезанным луком, чесноком и укропом. Сформируйте небольшие фрикадельки. В сотейнике обжарьте на воде 1 кабачок, 1 болгарский перец и 2 томата, добавьте 200 мл томатного сока без сахара, тушите 5 минут. Опустите фрикадельки в овощную смесь, готовьте под крышкой 15 минут на медленном огне.

Секрет низкой калорийности — отсутствие масла и использование овощей, богатых клетчаткой. Подавайте горячим — это блюдо насытит без тяжести в желудке и не нарушит диету.

