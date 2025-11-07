Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 11:15

Быстро согреет в холод: мгновенный суп с фрикадельками в одной кастрюле — гениально просто и вкусно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Быстро согреет в холод: мгновенный суп с фрикадельками в одной кастрюле — гениально просто и вкусно. Хотите приготовить вкусный и сытный суп за короткое время? Приглашаю вас познакомиться с рецептом быстрого супа с фрикадельками, который готовится методом обжарки без лишних забот.

Ингредиенты: куриный фарш (300 г), картофель (3 шт.), морковь (1 шт.), лук (1 шт.), зелень (по вкусу), кипяченая вода (1,5 л), соль, перец по вкусу.

Начните с формовки фрикаделек из куриного фарша. Размер выбирайте небольшой, чтобы они быстро приготовились. В кастрюле на среднем огне обжарьте фрикадельки до золотистой корочки. Затем добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте вместе с фрикадельками ещё пару минут. Залейте кипятком, доведите до кипения. Добавьте нарезанный кубиками картофель и тёртую морковь. Варите на среднем огне до готовности картофеля (около 15 минут). В конце добавьте мелко нарезанную зелень, соль и перец по вкусу.

Подавайте суп горячим, украсив свежей зеленью. Он станет прекрасным решением для семейного ужина или обеда, особенно в зимний период.

Ранее мы готовили капустные стейки с шапкой из фарша и сыра — это безумно вкусно. Нужно только разрезать кочан на кругляшки и сделать заливку.

