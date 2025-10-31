Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 19:00

Ужин из обычного фарша и картошки! Измир кёфтеси — турецкие фрикадельки с картофелем в одной сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турецкая кухня славится своими ароматными и сытными блюдами, среди которых особое место занимают котлеты «Измир кёфтеси». Это не просто мясные тефтели, а настоящее кулинарное искусство — сочные фрикадельки в нежном томатно-овощном соусе, запеченные с картофелем. Блюдо получило название в честь города Измир и идеально передает средиземноморские вкусы. Сочетание хорошо прожаренных котлеток и мягкого картофеля в ароматном соусе делает это блюдо идеальным вариантом для сытного семейного ужина. Его можно готовить как в духовке, так и в казане на плите, что делает рецепт универсальным.

Для приготовления вам понадобится: для кёфте — 500 г фарша (говядина + баранина), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 50 г панировочных сухарей, 1 яйцо, соль, перец, тмин; для соуса — 2 луковицы, 2 болгарских перца, 400 г томатов в собственном соку, 1 ч. л. паприки, 3 картофелины, зелень. Лук для фарша натрите, смешайте с остальными ингредиентами, вымесите фарш. Сформируйте удлиненные котлеты и обжарьте до корочки. Для соуса лук и перец нарежьте полукольцами, обжарьте. Добавьте томаты, паприку, тушите 5 минут. В форму выложите котлеты, залейте соусом, сверху разложите нарезанный дольками картофель. Запекайте 40 минут при 180 °C. Подавайте с йогуртом или салатом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

