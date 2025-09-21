Гречневый суп с говядиной — вкусный рецепт, чтобы разнообразить будни

Гречневый суп с говядиной — вкусный рецепт, чтобы разнообразить будни

Гречневый суп с говядиной — вкусный рецепт, чтобы разнообразить будни. Наваристый, ароматный и невероятно сытный суп, который согреет в любой холодный день. Идеальное сочетание нежной говядины, полезной гречки и овощей. Классика русской кухни, проверенная поколениями!

Ингредиенты

Говядина (грудинка, лопатка) — 600 г

Гречка — 1/2 стакана (100 г)

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Корень петрушки — 1 шт.

Вода — 3 л

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Зелень (укроп/петрушка) — для подачи

Приготовление

Говядину залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Варите на медленном огне 1,5 часа под крышкой. Гречку промойте, обжарьте на сухой сковороде 3–4 минуты до аромата. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, пассеруйте на масле до мягкости. Готовое мясо выньте, нарежьте кусочками, верните в бульон. Добавьте гречку, нарезанный картофель и корень петрушки. Варите 15 минут. Заправьте суп пассеровкой, посолите, поперчите. Подавайте с зеленью. Идеально с черным хлебом!

Ранее мы готовили быстрый супчик с рисом и тунцом! Летнее блюдо без долгой варки бульона.