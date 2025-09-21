«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 13:30

Гречневый суп с говядиной — вкусный рецепт, чтобы разнообразить будни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гречневый суп с говядиной — вкусный рецепт, чтобы разнообразить будни. Наваристый, ароматный и невероятно сытный суп, который согреет в любой холодный день. Идеальное сочетание нежной говядины, полезной гречки и овощей. Классика русской кухни, проверенная поколениями!

Ингредиенты

  • Говядина (грудинка, лопатка) — 600 г
  • Гречка — 1/2 стакана (100 г)
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Корень петрушки — 1 шт.
  • Вода — 3 л
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень (укроп/петрушка) — для подачи

Приготовление

  1. Говядину залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Варите на медленном огне 1,5 часа под крышкой. Гречку промойте, обжарьте на сухой сковороде 3–4 минуты до аромата. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, пассеруйте на масле до мягкости. Готовое мясо выньте, нарежьте кусочками, верните в бульон.
  2. Добавьте гречку, нарезанный картофель и корень петрушки. Варите 15 минут. Заправьте суп пассеровкой, посолите, поперчите. Подавайте с зеленью. Идеально с черным хлебом!

Ранее мы готовили быстрый супчик с рисом и тунцом! Летнее блюдо без долгой варки бульона.

Читайте также
Семья просит эти пирожки постоянно, а я и не против — готовятся за 5 минут
Общество
Семья просит эти пирожки постоянно, а я и не против — готовятся за 5 минут
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считаные минуты
Общество
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считаные минуты
Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени
Общество
Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени
Испанский ответ русской ухе: так готовят суп с морепродуктами на побережье Коста-дель-Соль
Общество
Испанский ответ русской ухе: так готовят суп с морепродуктами на побережье Коста-дель-Соль
Пошаговый рецепт ароматной заготовки для рассольника на зиму
Общество
Пошаговый рецепт ароматной заготовки для рассольника на зиму
супы
гречка
говядина
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без бюстгальтера
Крупный пожар охватил административное здание в одном российском городе
Вооруженные ножами супруги оказались в реанимации после пьяной ссоры
Осужденная Ле Пен собирается участвовать в парламентских выборах во Франции
Победитель «Интервидения» решил творческие планы
Озвучена судьба пропавшей в Таиланде россиянки, бросившей ребенка в отеле
Пенсионерка ушла по грибы и провела в лесу четыре дня
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 сентября, фото, видео
В Совфеде предупредили о росте провокаций против России
РБК: Лапина сняли с должности командующего Ленинградским военным округом
«Сделала все по закону»: раскрыто, кому досталось наследство Добрынина
В России пообещали огромную сумму за информацию о двух командирах ВСУ
В Германии признали, что экономика страны стоит на месте
Жуткие ливни и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Кениец обошел россиян в Московском марафоне
Известный музыкант отменил концерты из-за «достоверной угрозы» убийства
Мужчина с пистолетом пытался вернуть залог за аренду квартиры с клопами
«Постарались и сделали»: Путин восхитился машиной с антидроновой защитой
Власти пошли на крайние меры после обрушения части школы под Новосибирском
Жителю Петербурга сломали челюсть после замечания на детской площадке
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.