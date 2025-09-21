Гречневый суп с говядиной — вкусный рецепт, чтобы разнообразить будни. Наваристый, ароматный и невероятно сытный суп, который согреет в любой холодный день. Идеальное сочетание нежной говядины, полезной гречки и овощей. Классика русской кухни, проверенная поколениями!
Ингредиенты
- Говядина (грудинка, лопатка) — 600 г
- Гречка — 1/2 стакана (100 г)
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Корень петрушки — 1 шт.
- Вода — 3 л
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень (укроп/петрушка) — для подачи
Приготовление
- Говядину залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Варите на медленном огне 1,5 часа под крышкой. Гречку промойте, обжарьте на сухой сковороде 3–4 минуты до аромата. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, пассеруйте на масле до мягкости. Готовое мясо выньте, нарежьте кусочками, верните в бульон.
- Добавьте гречку, нарезанный картофель и корень петрушки. Варите 15 минут. Заправьте суп пассеровкой, посолите, поперчите. Подавайте с зеленью. Идеально с черным хлебом!
