22 октября 2025 в 07:08

Истребитель со странным набором вооружения заметили на Украине

На Украине заметили истребитель F-16 с управляемыми авиабомбами SDB

F-16 F-16 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Истребитель F-16AM с необычным набором вооружения заметили в небе над Украиной, сообщает Telegram-канал «Осведомитель». По его информации, самолет был оборудован не только ракетами класса «воздух — воздух» AIM-120 и AIM-9X, но и высокоточными авиабомбами.

На опубликованных кадрах можно увидеть истребитель 107-го отдельного авиакрыла Воздушных сил ВСУ, который несет ракеты средней дальности и ракеты ближнего боя. Под крылом самолета находятся управляемые бомбы GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB).

Подобный снимок является редкостью, поскольку Киев использует F-16 в основном как средство противовоздушной обороны. В частности, эти самолеты перехватывают дроны-камикадзе. Для ударов по наземным целям ВСУ используют советские истребители Су-27 и МиГ-29, а также штурмовики Су-25.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ жалуются на разрушительную мощь российских истребителей Су-34. Один из украинских бойцов сравнил мощь авиаудара с «вратами ада». По его словам, самолет ревет так, словно стремительно спускается прямо на людей.

