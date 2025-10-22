Богомаз раскрыл детали теракта с обрушением моста на поезд

Задержанные в Брянской области диверсанты ВСУ оказались причастны к организации взрыва автомобильного моста, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что в настоящее время на территории всей области были усилены меры безопасности.

Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли. Мост, который обрушился на поезд Москва — Климов, — сказано в сообщении.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил о необходимости ликвидации террористических центров Украины для предотвращения диверсий на территории России. Он провел параллель с действиями США после разгрома «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сирии, когда американцы вывозили руководство террористов на свои базы для подготовки действий против РФ.

До этого ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края. Мужчина придерживался радикальных взглядов, вступил в запрещенную организацию, провел разведку места будущего преступления и приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.