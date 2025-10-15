Обалденные гречаники с томатном соусе: это блюдо с гречкой улетит на ура — семья будет просить еще

Обалденные гречаники с томатном соусе: это блюдо с гречкой улетит на ура — семья будет просить еще! Эти сочные котлеты из гречки и куриного фарша в ароматном томатном соусе станут настоящим открытием для вашего меню! Идеальный вариант для полезного ужина всей семьей.

Ингредиенты

Фарш куриный — 500 г

Гречневая крупа — 150 г

Яйца — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Соус томатный — 200 г

Мука овсяная — 4 ст. л.

Масло растительное — 1 столовая ложка. л.

Перец — по вкусу

Приготовление

Отварите гречку до готовности и остудите. Смешайте куриный фарш с половиной нарезанного лука, добавьте гречку, яйца, соль и перец. Сформируйте котлеты, обваляйте их в овсяной муке и обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Оставшийся лук пассеруйте на масле, добавьте томатный соус и протушите 2-3 минуты. Выложите гречаники в соус, тушите под крышкой на медленном огне 20-25 минут.

