Быстрый сырно-грибной суп: не отнимет много времени и улетит, как горячие пирожки

Этот сырно-грибной суп — настоящая находка для семейного обеда! Представьте, как теплый куриный бульон наполняет кухню ароматом, а в тарелке встречаются нежные кусочки картофеля, сочные шампиньоны и сливочный плавленый сыр, который тает прямо на глазах. Такое сочетание продуктов дарит уют и чувство праздника даже в будний день.

Для приготовления вам понадобится 1,5 литра куриного бульона, можно из кубика, 3 картофелины, 5 шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 3 плавленых сыра, 20 г сливочного и 2 столовые ложки растительного масла, соль по вкусу и зелень для подачи. Картофель нарежьте брусочками варите до полуготовности с кубиком или в бульон. Лук с морковью обжарьте на смеси масел, добавьте грибы и слегка подрумяньте. Переложите овощи в бульон, варите 10 минут, затем добавьте сыр кусочками, постоянно помешивая. Еще 5 минут варки — и суп готов. Подавайте с гренками и свежей зеленью.

