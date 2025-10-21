Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:32

Быстрый сырно-грибной суп: не отнимет много времени и улетит, как горячие пирожки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сырно-грибной суп — настоящая находка для семейного обеда! Представьте, как теплый куриный бульон наполняет кухню ароматом, а в тарелке встречаются нежные кусочки картофеля, сочные шампиньоны и сливочный плавленый сыр, который тает прямо на глазах. Такое сочетание продуктов дарит уют и чувство праздника даже в будний день.

Для приготовления вам понадобится 1,5 литра куриного бульона, можно из кубика, 3 картофелины, 5 шампиньонов, 1 луковица, 1 морковь, 3 плавленых сыра, 20 г сливочного и 2 столовые ложки растительного масла, соль по вкусу и зелень для подачи. Картофель нарежьте брусочками варите до полуготовности с кубиком или в бульон. Лук с морковью обжарьте на смеси масел, добавьте грибы и слегка подрумяньте. Переложите овощи в бульон, варите 10 минут, затем добавьте сыр кусочками, постоянно помешивая. Еще 5 минут варки — и суп готов. Подавайте с гренками и свежей зеленью.

Ранее мы готовили шпротный салат с горошком. Такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента.

