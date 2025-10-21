Нежная куриная грудка под сыром за 40 минут — вкусно и легко

Куриная грудка (300 г), лук репчатый (1 шт.), твердый сыр (80 г), майонез (2 ст. л.), соль и черный молотый перец — вот основные ингредиенты для этого простого и вкусного блюда. Лук можно выбрать по вкусу: белый, красный или шалот, он придаст мясу сочность и легкую пикантность. Майонез можно заменить густой сметаной, а твердый сыр — выбрать любой, в зависимости от предпочтений.

Для начала разогрейте духовку до 180 градусов. Куриную грудку промойте и тщательно обсушите бумажным полотенцем. Затем нарежьте ее тонкими пластинами острым ножом — это облегчит процесс готовки. Выложите филе на пищевую пленку, накройте вторым слоем и аккуратно отбейте.

Формочку смажьте растительным маслом, выложите в нее слайсы грудки и добавьте немного воды для сочности. Посолите и поперчите (количество специй определяйте на свой вкус). Если вы любите более острое, добавьте сухую аджику, но имейте в виду, что грудка станет менее нежной.

Мелко нарежьте лук — если предпочитаете мягкий вкус, слегка обжарьте его перед использованием. Выложите лук ровным слоем поверх курицы. Затем смажьте каждый кусок майонезом или подсоленной сметаной. Сверху густо присыпьте тертым твердым сыром.

Запекайте блюдо в разогретой духовке около 35–40 минут, пока сыр не покроется аппетитной золотистой корочкой. Подавайте куриную грудку с расплавленным сыром сразу после приготовления.

