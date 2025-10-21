Ленивый ужин с мясом и грибами. Вкуснейшие удмуртские перепечи — завернула, сложила, дальше готовится само

Эти ароматные удмуртские перепечи станут настоящим кулинарным открытием для вашей семьи! Традиционное блюдо удмуртской кухни сочетает в себе нежное бездрожжевое тесто с сочной начинкой из мяса и грибов, залитой яично-молочной смесью. Перепечи получаются хрустящими снаружи и невероятно сочными внутри, с золотистой корочкой и аппетитным ароматом. Это блюдо идеально подходит для сытного завтрака или ужина, а разнообразие возможных начинок позволяет каждый раз создавать новые вкусовые сочетания. Подавайте перепечи горячими со сметаной или свежими овощами.

Приготовление

Для теста: 4 стакана муки, 2 яйца, 2 ст. л. масла, 1 стакан молока, 1 ст. л. сахара, ½ ч. л. соли. Для начинки: 400 г фарша, 300 г грибов, 1 луковица. Для заливки: 1 яйцо, ⅔ стакана молока, соль. Замесите тесто, сформируйте лепешки с бортиками. Обжарьте фарш с луком и грибы. Разложите начинку в формы из теста. Взбейте яйцо с молоком и солью, залейте перепечи. Выпекайте 20–25 минут при 200 °C.

