21 октября 2025 в 14:24

Хрустящие слойки, но без теста: перевернул кулинарию и получил неожиданную вкусноту — делюсь рецептом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я открыл совершенно случайно, просматривая видео азиатских кулинаров в интернете. Идея использовать рисовую бумагу вместо теста показалась настолько безумной, что я немедленно отправился на кухню экспериментировать. Результат превзошел все ожидания — хрустящие, почти воздушные слойки с яблочной начинкой стали настоящим открытием. Теперь это мой любимый способ быстро приготовить десерт, когда гости уже звонят в домофон.

Готовлю так: три яблока очищаю от кожуры, нарезаю мелкими кубиками и томлю на сковороде с щепоткой корицы до мягкости. Рисовую бумагу опускаю в воду на 10–15 секунд, пока она не станет пластичной. На каждую пластину выкладываю ложку яблочной начинки, посыпаю измельченным печеньем без сахара и аккуратно заворачиваю конвертиком. Смазываю взбитым яйцом и выкладываю на противень. Запекаю при 200 °C 10–12 минут до золотистого цвета. Подаю с капелькой топпинга — получается настолько легкий и хрустящий десерт, что невозможно поверить в отсутствие масла и слоеного теста.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

