Ленивый завтрак. Беру сыр и курицу — через 10 минут уже едим. Сочные быстрые лепешки, как в Турции, только вкуснее

Этот рецепт станет настоящим спасением для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом! Нежные лепешки с сыром и куриной начинкой сочетают в себе восточную пряность и европейскую практичность. Они получаются сочными внутри, с аппетитной золотистой корочкой снаружи, а готовятся буквально за считаные минуты. Идеально подходят для завтрака, быстрого перекуса или даже фуршета — универсальность и скорость приготовления делают это блюдо настоящей находкой для современной хозяйки. Подавайте лепешки со свежими овощами или сметаной — и наслаждайтесь вкусом, не тратя время на долгое приготовление.

Приготовление

Вам понадобится: 200 г вареной курицы, 150 г тертого сыра, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 2 ст. л. сметаны, зелень, соль, специи, масло для жарки. Курицу мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты в миске до однородной консистенции. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя лепешки. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте сразу же, пока лепешки горячие и хрустящие.

