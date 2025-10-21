Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 12:00

Ленивый завтрак. Беру сыр и курицу — через 10 минут уже едим. Сочные быстрые лепешки, как в Турции, только вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт станет настоящим спасением для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать вкусом! Нежные лепешки с сыром и куриной начинкой сочетают в себе восточную пряность и европейскую практичность. Они получаются сочными внутри, с аппетитной золотистой корочкой снаружи, а готовятся буквально за считаные минуты. Идеально подходят для завтрака, быстрого перекуса или даже фуршета — универсальность и скорость приготовления делают это блюдо настоящей находкой для современной хозяйки. Подавайте лепешки со свежими овощами или сметаной — и наслаждайтесь вкусом, не тратя время на долгое приготовление.

Приготовление

Вам понадобится: 200 г вареной курицы, 150 г тертого сыра, 2 яйца, 4 ст. л. муки, 2 ст. л. сметаны, зелень, соль, специи, масло для жарки. Курицу мелко нарежьте. Смешайте все ингредиенты в миске до однородной консистенции. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя лепешки. Обжаривайте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте сразу же, пока лепешки горячие и хрустящие.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Эту грудинку по-немецки у нас никто не готовит, а зря: сочная, нежная — а секрет в одном ингредиенте
Общество
Эту грудинку по-немецки у нас никто не готовит, а зря: сочная, нежная — а секрет в одном ингредиенте
Круче любых гуляшей: готовим мясо соломкой по-азиатски в суперсоусе — вкуснятина к рису и лапше за 20 минут
Общество
Круче любых гуляшей: готовим мясо соломкой по-азиатски в суперсоусе — вкуснятина к рису и лапше за 20 минут
Не поверила, пока не увидела чек: на ингредиенты для этого хачапури вы потратите копейки
Общество
Не поверила, пока не увидела чек: на ингредиенты для этого хачапури вы потратите копейки
Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество
Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Осетинский пирог картоф-козоджын. Тесто на кефире и картофельно-грибная начинка. Сложное только название!
Общество
Осетинский пирог картоф-козоджын. Тесто на кефире и картофельно-грибная начинка. Сложное только название!
лепешки
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения встречи Путина и Трампа
В Кремле ответили, будут ли страны ЕС на саммите Путина и Трампа
Лавров подтвердил курс на выполнение российско-американских договоренностей
Россия необычным образом отомстила США в Китае
Названа страна, которая готовит украинские ДРГ для атак на Россию
Подростки за донат в 500 рублей поблевали на символ воинской славы
Алиев назвал ожидаемые сроки открытия Зангезурского коридора
Песков оценил вероятность полета Путина и Трампа в Будапешт на одном борту
АвтоВАЗ раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня
Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова
Военный летчик рассказал о важном нюансе полета Путина в Венгрию
Названы российские регионы, куда регулярно пытаются попасть украинские ДРГ
В Минобороны России раскрыли суточные потери украинской армии
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада
В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х
«Колоссальная победа»: стало известно, как Орбан одним решением унизил ЕС
Украинские дроны оказались в ловушке российской ПВО
Суд отклонил два иска против Пугачевой
Энергетическая система Украины испытала серьезный удар российской армии
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.