Круче любых гуляшей: готовим мясо соломкой по-азиатски в суперсоусе — вкуснятина к рису и лапше за 20 минут

Забудьте об обычных гуляшах — это мясо по-азиатски оставит их далеко позади! Нежные кусочки говядины или свинины в пикантном соусе с ароматом чеснока и карамельной ноткой сои получаются такими вкусными, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеете убрать сковороду. Это блюдо не просто ужин, а настоящий восточный праздник вкуса, который готовится за 20 минут.

Возьмите 600 г говядины или свинины, нарежьте тонкой соломкой и замаринуйте в смеси из 5 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара, 4 измельчённых зубчиков чеснока, щепотки красного и черного перца и 1/2 ч. л. соли. Через 20 минут обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки. Добавьте 1 нарезанную луковицу, 1 морковь и 1 болгарский перец — готовьте еще 7–10 минут. Перед подачей посыпьте зелёным луком. Подавайте с рисом или лапшой — и готовьтесь услышать: «Лучше, чем в ресторане!»

