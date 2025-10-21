Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 11:00

Круче любых гуляшей: готовим мясо соломкой по-азиатски в суперсоусе — вкуснятина к рису и лапше за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте об обычных гуляшах — это мясо по-азиатски оставит их далеко позади! Нежные кусочки говядины или свинины в пикантном соусе с ароматом чеснока и карамельной ноткой сои получаются такими вкусными, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеете убрать сковороду. Это блюдо не просто ужин, а настоящий восточный праздник вкуса, который готовится за 20 минут.

Возьмите 600 г говядины или свинины, нарежьте тонкой соломкой и замаринуйте в смеси из 5 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара, 4 измельчённых зубчиков чеснока, щепотки красного и черного перца и 1/2 ч. л. соли. Через 20 минут обжарьте мясо на сильном огне до золотистой корочки. Добавьте 1 нарезанную луковицу, 1 морковь и 1 болгарский перец — готовьте еще 7–10 минут. Перед подачей посыпьте зелёным луком. Подавайте с рисом или лапшой — и готовьтесь услышать: «Лучше, чем в ресторане!»

Ранее мы готовили штрули в сырно-сметанной заливке. Они так понравятся, что не останется ни одного. Вкуснее и быстрее мантов.

Ольга Шмырева
Ольга Шмырева
