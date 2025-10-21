Вкуснее и быстрее мантов: готовим штрули в сырно-сметанной заливке — так понравятся, что не останется ни одного

Когда нет времени на сложные рецепты, а хочется чего-то домашнего и вкусного, эти штрули станут настоящим спасением! Мягкие рулетики с мясной начинкой, томящиеся в нежной сырно-сметанной заливке, получаются безумно ароматными и сочными. Блюдо не требует особых кулинарных навыков, а результат — словно из ресторана. Идеально для уютного ужина всей семьей или встречи с друзьями.

Для теста понадобится мука (370 г), вода (150 мл), яйцо, немного масла и соль. Фарш (500 г) обжаривается с луком и морковью, а затем заворачивается в раскатанное в круг тесто, заворачивается, нарезается рулетиками и выкладывается в форму. Настоящая магия происходит, когда всё это заливается смесью из сметаны (250 г), тертого сыра (150 г), чеснока и зелени. Во время выпекания соус пропитывает тесто и начинку, превращая блюдо в пышную румяную запеканку с невероятным ароматом. Дайте штрулям немного настояться перед подачей — и наслаждайтесь идеальным сочетанием нежности и сытости.

