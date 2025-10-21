Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 09:00

Вкуснее и быстрее мантов: готовим штрули в сырно-сметанной заливке — так понравятся, что не останется ни одного

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда нет времени на сложные рецепты, а хочется чего-то домашнего и вкусного, эти штрули станут настоящим спасением! Мягкие рулетики с мясной начинкой, томящиеся в нежной сырно-сметанной заливке, получаются безумно ароматными и сочными. Блюдо не требует особых кулинарных навыков, а результат — словно из ресторана. Идеально для уютного ужина всей семьей или встречи с друзьями.

Для теста понадобится мука (370 г), вода (150 мл), яйцо, немного масла и соль. Фарш (500 г) обжаривается с луком и морковью, а затем заворачивается в раскатанное в круг тесто, заворачивается, нарезается рулетиками и выкладывается в форму. Настоящая магия происходит, когда всё это заливается смесью из сметаны (250 г), тертого сыра (150 г), чеснока и зелени. Во время выпекания соус пропитывает тесто и начинку, превращая блюдо в пышную румяную запеканку с невероятным ароматом. Дайте штрулям немного настояться перед подачей — и наслаждайтесь идеальным сочетанием нежности и сытости.

Ранее мы готовили курицу по-белорусски, которая вкуснее, чем по-французски! Чумовой рецепт с вареным яйцом и сырной шапочкой.

Читайте также
Салат «Копеечный» со шпротами и плавленым сырком: просто, дешево, а вкус — настоящий отвал башки
Общество
Салат «Копеечный» со шпротами и плавленым сырком: просто, дешево, а вкус — настоящий отвал башки
Хрустящая квашеная капустка: самый простой рецепт — готовим так, чтобы получилась витаминная бомба
Общество
Хрустящая квашеная капустка: самый простой рецепт — готовим так, чтобы получилась витаминная бомба
Картофельники с беконом — обалденно вкусно: когда надоели мясные манты
Общество
Картофельники с беконом — обалденно вкусно: когда надоели мясные манты
Быстрый рецепт: готовим ленивые беляши на кефире — никакой возни и обалденно вкусно
Общество
Быстрый рецепт: готовим ленивые беляши на кефире — никакой возни и обалденно вкусно
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Бросаю в сковороду грудку и картошку — выходит обалденная запеканка!
манты
тесто
фарш
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэра Гюмри арестовали на два месяца
Весь Харьков содрогнулся от серии взрывов
Мэра Лондона уличили в сокрытии страшной педофильской тайны
В европейской стране задержали восемь подозреваемых в подготовке диверсий
Ozon fresh запустил программу лояльности для партнеров
Россияне сократили потребление алкоголя до минимума за 26 лет
Стало известно, какие последствия ждут РФ из-за закона о локализации такси
Названа дата прощания с погибшим на СВО бывшим вице-мэром Челябинска
В России стали покупать больше машин с пробегом
Врач раскрыла, можно ли полностью вылечить гепатит C
Бывший вице-мэр российского города погиб на СВО
В России рассмотрят новые меры по стабилизации топливного рынка
По всей России хотят ввести электронные «платежки» за услуги ЖКХ
Ветеран «Спартака» назвал самый памятный матч Яшина
Сразу несколько регионов Украины остались без электричества
В МИД раскрыли число жертв атак ВСУ за неделю
«Ласточки» между Петербургом и Псковом временно изменили маршрут
В Японии впервые избрали женщину премьер-министром
«Большую семерку» призвали усилить давление на Россию
Дуров предложил выкупить украденные из Лувра ценности с одним условием
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.