Технолог рассказала, как ухаживать за вещами из натуральной шерсти Технолог Ершова: вещи из натуральной шерсти лучше стирать в прохладной воде

Вещи из натуральной шерсти следует стирать в прохладной воде, заявила NEWS.ru доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. По ее словам, такой подход позволит сохранить их качество и внешний вид.

Несмотря на то что у стиральных машин есть режим «шерсть», стирать такие вещи в бытовом приборе, в горячей воде, а также гладить утюгом и сушить на батарее ни в коем случае нельзя. Можно очень быстро застирать шерстяные изделия в прохладной воде в тазу с шампунем для волос или со специальным средством для шерсти, предварительно вывернув вещь наизнанку. Тогда есть шанс, что изделие не растянется, не сядет и не скатается, — пояснила Ершова.

Она отметила, что процесс сушки шерстяных вещей требует не менее внимательного подхода, чем стирка. По словам технолога, для сохранения формы влажное изделие следует аккуратно промокнуть махровыми полотенцами и оставить сушиться на горизонтальной поверхности вдали от источников тепла.

После стирки шерстяные вещи нельзя выжимать, выкручивая, и вешать на плечики. Их можно только обернуть махровыми полотенцами с обеих сторон, чтобы впитать лишнюю влагу, а затем разложить для просушки на горизонтальную поверхность при комнатной температуре. Для разглаживания шерстяного изделия можно попробовать издалека пройтись отпаривателем. Многие считают, что химчистка — это единственный выход, но на самом деле это лотерея. Используемые там химикаты необязательно выведут пятна, ради которых вы сдаете вещь, — резюмировала Ершова.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин заявил, что пятна крови на одежде нельзя застирывать в горячей воде. По его словам, при нагревании белок альбумин разрушается, намертво связываясь с волокнами ткани.