08 ноября 2025 в 10:26

Хочешь, чтоб джинсы служили годами: один маленький секрет для безупречного вида

Посетительницы в магазине выбирают джинсовую одежду Посетительницы в магазине выбирают джинсовую одежду Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Любимая вещь потеряла яркость цвета и стала выглядеть старее? Все дело в неправильной стирке. Следуя простым рекомендациям, ваши джинсы будут радовать вас намного дольше!

Чтобы джинсовая одежда оставалась красивой и прочной, откажитесь от привычной автоматики. Лучше всего постирать вещи вручную в чуть теплой воде с мягким мылом.

Тогда краска не утратит своей интенсивности, а структура волокон останется неповрежденной. А еще попробуйте высушить штаны прямо на себе — так ткань приобретет неповторимую посадку, идеально подходящую вашему телу. Забота займет всего несколько минут, зато любимая одежда прослужит много сезонов подряд.

Ранее сообщалось, что многие из нас привыкли мыть полы как придется, не задумываясь о температуре воды. А некоторые даже экспериментируют с ледяной водой и кубиками льда! Но знаете ли вы, что от температуры воды зависит не только чистота, но и долговечность вашего напольного покрытия?

Марина Макарова
М. Макарова
