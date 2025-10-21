Тосканский суп-запеканка подойдет для любого случая! Подаем с гренками или картофельными булочками

Этот уютный тосканский суп-запеканка станет настоящей звездой вашего стола в холодные дни! Густой, ароматный, с нежными кусочками овощей, белой фасолью и пряными травами, он сочетает в себе легкость супа и сытность запеканки. Блюдо идеально подходит для семейного ужина, приема гостей или приготовления на несколько дней вперед — его вкус только улучшается со временем. Подавайте его с хрустящим хлебом и тертым пармезаном, чтобы создать атмосферу настоящей итальянской траттории у себя дома.

Приготовление

Вам понадобится: 400 г куриного филе, 2 картофелины, 2 моркови, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 1 банка консервированных помидоров, 1 банка белой фасоли, 1 л куриного бульона, 2 ст. л. оливкового масла, прованские травы, соль, перец. Курицу и овощи нарежьте кубиками. Обжарьте лук и чеснок, добавьте курицу, затем овощи. Влейте бульон и добавьте помидоры. Тушите 25 минут. Добавьте фасоль и травы, готовьте еще 10 минут. Подавайте с пармезаном и гренками.

