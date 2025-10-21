Юрист ответил, могла ли Митрошина отмывать деньги через своих адвокатов Юрист Салкин: Митрошиной было невыгодно отмывать деньги через адвокатов

Блогеру Александре Митрошиной было бы невыгодно отмывать деньги через адвокатов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, подобные схемы по своей финансовой нагрузке сопоставимы с легальной работой индивидуального предпринимателя на общей системе налогообложения.

Могла ли Митрошина отмывать деньги через адвокатов? С точки зрения экономического смысла обналичивать или отмывать деньги таким способом крайне невыгодно из-за высоких налоговых отчислений. НДФЛ составляет от 13% до 22% из-за прогрессивной шкалы. Это сводится к тем же налоговым отчислениям, как у индивидуального предпринимателя, на общей системе налогообложения. Как правило, действия по обналичиванию или отмыванию денежных средств всегда стремятся к минимальным расходам, — пояснил Салкин.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, которые подозреваются в хищении десятков миллионов рублей у бывшей подзащитной Митрошиной. По некоторым данным, Волхова использовала доверительные отношения и доступ к финансовой информации блогера, чтобы организовать мошенническую схему.