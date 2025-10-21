Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:48

Сосиски в тесте больше не делаю, нашла вариант проще! Американская запеканка — пробуйте и сохраняйте рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта восхитительная запеканка превратит обычные сосиски в настоящее кулинарное произведение! Хрустящее тесто, нежные сосиски и ароматная сырная корочка создают идеальную гармонию вкусов. Блюдо получается настолько аппетитным и сытным, что станет хитом любого застолья — будь то семейный ужин или встреча с друзьями. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают эту запеканку идеальным выбором для тех, кто хочет порадовать близких вкусным блюдом без лишних хлопот. Нежная сливочная заливка и золотистая сырная шапка довершают этот кулинарный шедевр.

Приготовление

Для теста смешайте 200 г кефира с 1 яйцом, добавьте ½ ч. л. соды, щепотку соли и 200 г муки. Замесите мягкое тесто, раскатайте в пласт толщиной 5 мм, нарежьте на полоски. 8 сосисок оберните тестом по спирали. Выложите в форму. Для заливки взбейте 200 г сметаны с 2 яйцами, добавьте соль, перец и 1 ч. л. горчицы. Полейте сосиски. Запекайте 25–30 минут при 180 °C. За 5 минут до готовности посыпьте 100 г тертого сыра.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
