Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 14:35

Полкочана капусты и немного муки — пеку шарлотку с капустой! Нежное тесто на кефире и много начинки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот необычный пирог станет приятным открытием для любителей домашней выпечки! Нежное тесто на кефире и сочная капустная начинка с морковью создают идеальный баланс вкусов. Пирог получается воздушным, слегка влажным внутри, с аппетитной золотистой корочкой. В отличие от традиционной шарлотки с яблоками, этот вариант порадует вас своей сытностью и оригинальностью. Блюдо идеально подходит для обеда или ужина, а также для перекуса в дорогу — оно остается вкусным даже холодным. Простота приготовления делает его доступным даже для начинающих кулинаров.

Приготовление

Вам понадобится: 200 г муки, 150 мл кефира, 100 мл майонеза, 3 яйца, 0,5 ч. л. соды, 0,5 кг капусты, 1 морковь, соль. Смешайте яйца, кефир, майонез, соль, соду и муку — получится тесто консистенции оладьев. Капусту измельчите, морковь натрите. Обжарьте овощи до мягкости, посолите, сбрызните уксусом. Форму смажьте маслом. Вылейте половину теста, разровняйте. Выложите капустную начинку. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте до золотистого цвета при 180 °C.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Курица по-корейски: просто как дважды два, но вкусно, как в ресторане. Готовим за 20 минут
Общество
Курица по-корейски: просто как дважды два, но вкусно, как в ресторане. Готовим за 20 минут
Рыбный пирог с картошкой «Проще не бывает»: простое заливное тесто, а в начинке изюминка — его сметают со стола первым
Общество
Рыбный пирог с картошкой «Проще не бывает»: простое заливное тесто, а в начинке изюминка — его сметают со стола первым
Пицца за 10 минут «Срочная доставка»: быстрое тесто для сковороды и классическая начинка — легче и дешевле приготовить, чем заказывать
Общество
Пицца за 10 минут «Срочная доставка»: быстрое тесто для сковороды и классическая начинка — легче и дешевле приготовить, чем заказывать
Хрустящая квашеная капустка: самый простой рецепт — готовим так, чтобы получилась витаминная бомба
Общество
Хрустящая квашеная капустка: самый простой рецепт — готовим так, чтобы получилась витаминная бомба
Рецепт «Пьяного борща» от бабушки: обалденный согревающий суп — один простой ингредиент решает все
Общество
Рецепт «Пьяного борща» от бабушки: обалденный согревающий суп — один простой ингредиент решает все
капуста
рецепты
шарлотки
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не смотреть на Европу»: врач о возможном запрете этанола в ЕС
Омбудсмен раскрыла правила безопасности для детей в темное время суток
Криминалист объяснил сложности в поимке убийцы режиссера «Закрытой школы»
Власти установили для повесток в военкомат предельный срок явки
Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Ирина Линдт отреагировала на продажу с молотка посмертной маски Высоцкого
Юрист предупредил, что грозит за трудоустройство с поддельным дипломом
В Париже арестовали китаянку за кражу золота
Бизнес обратился к правительству России из-за «Честного знака»
Экс-зампред ЦБ предупредил о рисках вливания дешевых денег в экономику
Кулинария без героизма: как современная кухня избавляет от лишних задач
В России жестко ответили Сикорскому после попытки напугать Путина арестом
Рак, химиотерапия, обещание Путину: как живет Симоньян после смерти мужа
«Стало легче»: россиянам раскрыли текущую ситуацию по гриппу и COVID-19
В «Кайрате» отреагировали на новость о срыве концерта Коржа из-за игры
Россиянам раскрыли детали законопроекта о цифровых платежках
Худрук Театра на Малой Ордынке раскрыл истинное отношение к Богомолову
Адвокат дала советы, как действовать при потере документов на недвижимость
Актриса Ланская вышла замуж
Наступление ВС РФ на Покровск 21 октября: ужас Зеленского, адский котел ВСУ
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.