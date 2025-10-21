Полкочана капусты и немного муки — пеку шарлотку с капустой! Нежное тесто на кефире и много начинки

Этот необычный пирог станет приятным открытием для любителей домашней выпечки! Нежное тесто на кефире и сочная капустная начинка с морковью создают идеальный баланс вкусов. Пирог получается воздушным, слегка влажным внутри, с аппетитной золотистой корочкой. В отличие от традиционной шарлотки с яблоками, этот вариант порадует вас своей сытностью и оригинальностью. Блюдо идеально подходит для обеда или ужина, а также для перекуса в дорогу — оно остается вкусным даже холодным. Простота приготовления делает его доступным даже для начинающих кулинаров.

Приготовление

Вам понадобится: 200 г муки, 150 мл кефира, 100 мл майонеза, 3 яйца, 0,5 ч. л. соды, 0,5 кг капусты, 1 морковь, соль. Смешайте яйца, кефир, майонез, соль, соду и муку — получится тесто консистенции оладьев. Капусту измельчите, морковь натрите. Обжарьте овощи до мягкости, посолите, сбрызните уксусом. Форму смажьте маслом. Вылейте половину теста, разровняйте. Выложите капустную начинку. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте до золотистого цвета при 180 °C.

