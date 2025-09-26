Пять жен, 11 детей, мнение об РФ, грин-карта США: как живет Артемий Лебедев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев недавно стал отцом в одиннадцатый раз. Кто у него родился, что известно о пяти женах, что говорил о России?

Что известно о детях и женах Лебедева

Вечером 12 августа у 50-летнего дизайнера родилась дочь. Уточняется, что рост ребенка составил 53 сантиметра, вес — 4050 граммов.

Девочка появилась на свет в одном из лучших роддомов Москвы. По данным Telegram-канала Mash, Лебедев сам присутствовал на родах. Позднее блогер подтвердил информацию, что стал отцом.

«Когда у заказчика с исполнителем любовь, получается лучший дизайн на свете. Проверено в одиннадцатый раз!» — написал Лебедев в соцсети.

В январе 2024 года Лебедев сообщил, что развелся. Он также добавил, что намерен искать новую спутницу жизни. В интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), вышедшем в августе 2024-го, дизайнер заявил, что уже состоит в новых отношениях.

Лебедев редко рассказывает о личной жизни. Блогер утверждал, что является отцом 10 детей от пяти разных женщин: четырех дочерей и шести сыновей. Мать одного из них, Саввы (родился в 2001 году), — журналистка Марина Литвинович (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Пятая жена — Алена Лебедева (развелись в 2024 году) — дизайнер, мать шестерых младших детей Лебедева.

Первые слухи о проблемах в его браке с Аленой появились 3 сентября 2022 года, когда в Telegram-канале Артемия был опубликован пост: «Зая, я развожусь! Теперь ничто не помешает нам посидеть вечерком с бокальчиком».

Подписчики приняли это за шутку, но спустя время дизайнер подтвердил, что брак действительно подошел к концу. Также он отметил, что это все, что публика должна знать о его личной жизни.

Почему Лебедеву пришлось отказаться от грин-карты

Лебедев рассказал, что в молодости был вынужден собственноручно порезать свою грин-карту при отъезде из США. Историей он поделился в разговоре с Амираном Сардаровым. По словам Лебедева, он несколько лет поддерживал статус резидента, возвращаясь в Америку почти в последний разрешенный день.

«Я приезжал [в США] на неделю, чтобы у меня не пропала грин-карта. Чтобы она у тебя сохранялась, нужно покидать Америку не больше чем на 365 дней. А я покидал на 363 дня», — пояснил блогер.

Лебедев добавил, что использовал эту схему на протяжении пяти лет, пока его уловку не заметили представители надзорных органов. После этого ему предложили выбор: либо постоянно жить в США и регулярно отмечаться у судьи, либо избавиться от грин-карты. Лебедев рассказал, что взял ножницы и порезал документ прямо на границе.

Что Лебедев говорил о России

Лебедев заявил, что, в отличие от «вонючей» Великобритании, Россия — свободная страна. Так он прокомментировал заявление британской писательницы Джоан Роулинг о том, что дети не могут быть трансгендерами (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он подчеркнул, что писательница сказала об этом намеренно, так как в мире будет происходить «отмена „культуры отмены“».

«Она подливает маслица в огонь совершенно без стеснения. То, чем мы (Россия. — NEWS.ru) занимались всю жизнь, потому что у нас все-таки, в отличие от вонючей Великобритании, свободная страна», — заявил блогер.

Незадолго от этого дизайнер также отмечал, что РФ — единственная страна с настоящей свободой. Лебедев подчеркнул, что США позиционируют себя в мире как страну, одной из главных ценностей которой является свобода, но на самом деле далеки от этого идеала.

«Если без шуток, то настоящая свобода есть только в России. Только мы за каким-то [фигом] не умеем ее продавать», — заявил дизайнер.

