07 августа 2025 в 10:25

Артемий Лебедев рассказал, почему ему пришлось отказаться от грин-карты

Блогер Лебедев вспомнил, как порезал грин-карту при отъезде из США

Артемий Лебедев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал в интервью во «ВКонтакте», что в молодости был вынужден собственноручно порезать свою грин-карту при отъезде из США. Историей он поделился в разговоре с Амираном Сардаровым. По словам Лебедева, он несколько лет поддерживал статус резидента, возвращаясь в Америку почти в последний разрешенный день.

Я приезжал [в США] на неделю, чтобы у меня не пропала грин-карта. Чтобы она у тебя сохранялась, нужно покидать Америку не больше чем на 365 дней. А я покидал на 363 дня, — пояснил блогер.

Лебедев добавил, что использовал эту схему на протяжении пяти лет, пока его уловку не заметили представители надзорных органов. После этого ему предложили выбор: либо постоянно жить в США и регулярно отмечаться у судьи, либо избавиться от грин-карты. Лебедев рассказал, что взял ножницы и порезал документ прямо на границе.

Ранее Лебедев в своем новостном выпуске во «ВКонтакте» пожелал знакомому с Украины удачи, чтобы тот смог покинуть страну. Поводом стало письмо приятеля, который скрывается от мобилизации и рассказал о рисках быть призванным прямо на улице. По словам украинца, сотрудники ТЦК требуют деньги за освобождение от службы, а многие люди месяцами не выходят из дома.

