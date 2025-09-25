Умные заготовки: готовим основы для супов на зиму

Зима — это время, когда так хочется чего-то по-настоящему согревающего, ароматного и домашнего. Борщ, наваристые щи, пикантный рассольник или сытная солянка... Но как найти время на их приготовление после долгого рабочего дня? Секрет прост — в подготовке! Мы расскажем о мудрой традиции заготавливать летом и осенью основу для любимых супов. Закатав в банки или заморозив заранее обжаренные или свежие овощи, вы обеспечите себе невероятное преимущество. Вам больше не нужно чистить, резать и пассеровать морковь со свеклой — просто откройте баночку, и половина дела уже сделана!

Делаем заготовку для борща на зиму — классический рецепт

Готовим заготовку для борща: просто и на всю зиму

Заготовка для щей на зиму: быстро и вкусно

Теперь щи варю только с этой заготовкой

Заготавливаю основу для рассольника каждый год

Пошаговый рецепт ароматной заготовки для рассольника на зиму

Идеальная солянка в банках: готовим на зиму по лучшему рецепту

Заготовка для солянки на зиму: хитрость, о которой молчат хозяйки

Рассольник в банке: ваша палочка-выручалочка для супа

Делаем заготовку для супа на зиму

Делаем заготовку для борща на зиму — классический рецепт

Классическая заправка для борща на зиму начинается с подготовки овощей. Свеклу и морковь измельчают на терке, репчатый лук и болгарский перец нарезают аккуратными кубиками. Капусту шинкуют тонкими полосками, а мясистые томаты превращают в однородное пюре. В разогретом казане с подсолнечным маслом сначала пассеруют лук, затем к нему отправляют морковь. Следом закладывают свеклу и перец, тушат под закрытой крышкой. После добавляют томатное пюре, соль, сахар, лавровый лист и черный перец горошком. Смесь доводят до кипения и томят без крышки. В почти готовую овощную массу выкладывают нашинкованную капусту и продолжают томить до мягкости. В самом конце вливают столовый уксус, тщательно перемешивают и прогревают несколько минут. Горячую заправку расфасовывают по стерильным банкам, закатывают, переворачивают и утепляют до полного остывания.

Делаем заготовку для борща на зиму — классический рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим заготовку для борща: просто и на всю зиму

Для приготовления этой яркой овощной смеси вам понадобится свекла, морковь, белокочанная капуста, картофель, репчатый лук и спелые помидоры или томатный сок. Также необходимо растительное масло, соль, сахар и молотый перец. Все овощи следует тщательно промыть. Свеклу и морковь натирают на крупной терке, лук мелко режут, капусту шинкуют тонкой соломкой, а картофель нарезают аккуратными кубиками. Помидоры нужно измельчить до состояния пюре, если вы не используете готовый томатный сок. В разогретом на дне объемной кастрюли растительном масле начинают тушить свеклу с морковью. Спустя примерно четверть часа к ним отправляют нарезанный лук и продолжают готовить еще некоторое время. Следом вливают томатный сок или добавляют томатное пюре, после чего тушат все вместе. К протушенным овощам добавляют нашинкованную капусту и нарезанный картофель. Смесь хорошенько перемешивают, солят, перчат и для предотвращения пригорания подливают немного воды. Томление под крышкой продолжают до полной готовности всех компонентов. Остывшую овощную массу раскладывают по стерилизованным банкам или герметичным контейнерам и замораживают. Для хранения в кладовой горячую смесь сразу разливают по банкам, стерилизуют и закатывают металлическими крышками.

Заготовка для щей на зиму: быстро и вкусно

Для приготовления этой яркой заготовки нарежьте соломкой молодую капусту и натрите на крупной терке сочную морковь. Пряный аромат тмина и семян укропа раскроется, если слегка растереть их в ступке. В глубокой посуде соедините нарезанные овощи, добавьте пряности и крупную соль, а затем тщательно перетрите все руками до обильного выделения сока. Готовую овощную смесь плотно уложите в стерилизованные банки, не забывая оставить немного пространства до горлышка. Для сохранения аппетитного цвета и хрустящей текстуры в каждую банку добавьте яблочный уксус. Закупорьте капроновыми крышками и уберите в прохладное место для хранения. Зимой останется лишь сварить ароматный бульон, добавить картофель, заправку и прокипятить несколько минут перед подачей со сметаной.

Готовим заготовку для борща: просто и на всю зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Теперь щи варю только с этой заготовкой

Классическая заправка для щей начинается с подготовки свежих овощей. Белокочанную капусту шинкуют тонкой соломкой, репчатый лук нарезают полукольцами, а морковь и корень петрушки натирают на крупной терке. Спелые томаты превращают в нежное пюре или используют качественную томатную пасту. Все компоненты соединяют в объемной посуде, добавляя соль, сахар и ароматное растительное масло. Овощную смесь томят на медленном огне до тех пор, пока капуста полностью не станет мягкой. В самом конце вливают уксус, который помогает сохранить яркий вкус и аппетитный цвет заготовки. Горячую заправку сразу же расфасовывают по стерильным банкам и герметично укупоривают для долгого хранения.

Заготавливаю основу для рассольника каждый год

Для создания ароматной заправки под рассольник необходимы соленые огурцы, репчатый лук, сочная морковь, заранее отваренная перловая крупа, густая томатная паста и свежая зелень укропа или петрушки. Огурцы натирают, лук мелко нарезают, а морковь измельчают на терке. Подготовленные овощи тушат в глубокой сковороде с добавлением растительного масла до мягкости. Затем в смесь кладут томатную пасту, перловку, нарубленную зелень, сахар и соль по вкусу, учитывая соленость огурцов. После непродолжительного прогревания готовую заправку распределяют по стерильным банкам, заливают огуречным рассолом и стерилизуют перед герметичным укупориванием.

Заготовка для щей на зиму: быстро и вкусно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пошаговый рецепт ароматной заготовки для рассольника на зиму

Овощи необходимо подготовить: огурцы нарезаются кусочками, а лук и морковь натираются на крупной терке. В разогретом в казане растительном масле пассеруйте лук с морковью несколько минут до мягкости. К ним отправляются огурцы, и все вместе тушится под крышкой около 20 минут при периодическом помешивании. Далее в казан добавляется предварительно отваренная до полуготовности перловая крупа, вливается огуречный рассол и томатная паста по вкусу. Смесь томится на слабом огне еще 10 минут. Горячая овощная масса с крупой раскладывается по стерильным банкам и сразу закатывается. Заготовку укутывают в плед и оставляют до полного остывания. Зимой эту ароматную заправку достаточно добавить в бульон вместе с тушенкой и картофелем, чтобы получить сытный и согревающий суп.

Идеальная солянка в банках: готовим на зиму по лучшему рецепту

Первым делом соберите на столе все дары природы и специи: хрустящий кочан капусты, сочные сладкие помидоры, золотистый репчатый лук, ароматную морковь, кристаллы соли и сахара, душистый перец горошком, растительное масло и уксус. Тщательно вымойте все овощи под прохладной струей. Очистите морковь и лук от кожуры и снова ополосните. Капусту нашинкуйте изящной соломкой, лук нарежьте полукольцами, а морковь превратите в воздушную стружку, воспользовавшись теркой. С помидоров снимите кожицу, ошпарив их кипятком и сделав на каждом крестообразный надрез, а сочную мякоть нарежьте аккуратными кубиками. В глубокой толстостенной посуде, например в чугунном казане, разогрейте ароматное масло. Отправьте туда все нарезанные овощи, посыпьте солью и сахаром и бережно перемешайте. Накройте крышкой и оставьте томиться на самом маленьком огне около двух часов, изредка помешивая. Не забудьте заранее простерилизовать банки с крышками. Незадолго до окончания приготовления влейте уксус и добавьте перец горошком. Горячую овощную солянку сразу же разложите по подготовленным стерильным банкам, герметично укупорьте, переверните вверх дном и плотно укутайте теплым одеялом до полного остывания. Остывшие заготовки отправьте в прохладное темное место на хранение.

Теперь щи варю только с этой заготовкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заготовка для солянки на зиму: хитрость, о которой молчат хозяйки

Приготовление ароматной заготовки для солянки начинается с нарезки свежих овощей: огурцов, помидоров, репчатого лука и моркови аккуратными кубиками. В сковороде сначала обжаривается лук с морковью до состояния мягкости, после чего к ним отправляются спелые томаты — все тушится около 10 минут. Следом добавляются хрустящие огурцы, насыщенная томатная паста, немного растительного масла, соль и перец по вкусу. Смесь продолжает томиться под крышкой до полного приготовления. Готовый овощной состав в горячем состоянии распределяется по предварительно стерилизованным литровым банкам и надежно закатывается.

Рассольник в банке: ваша палочка-выручалочка для супа

Кулинарная заготовка с перловкой и овощами порадует вас зимой своим насыщенным вкусом и питательностью. Основой блюда служит перловая крупа, которую необходимо тщательно промыть и замочить в холодной воде примерно на час. После этого воду следует слить, крупу промыть повторно, залить свежей порцией воды и отварить на небольшом огне до состояния легкой неготовности. Отваренную перловку нужно откинуть на дуршлаг, дать стечь лишней жидкости и переложить в объемную миску. К крупе добавляется морковь, натертая на крупной терке, и нарезанный аккуратными кубиками репчатый лук. Следом отправляются огурцы, измельченные небольшими кусочками с предварительно удаленными плодоножками. Сладкий перец очищается от семян и нарезается широкими полосками. Помидоры и чеснок измельчаются произвольным способом и присоединяются к общей массе. В полученную смесь вливается питьевая вода, добавляется сахар, соль, все тщательно перемешивается. После закипания масса готовится на медленном огне под закрытой крышкой. Затем вливается растительное масло, и блюдо продолжает томиться еще несколько минут. В завершение добавляется лавровый лист и столовый уксус, после чего заготовка доводится до окончательной готовности. Горячий салат раскладывается по стерилизованным банкам, герметично укупоривается, переворачивается и укутывается теплым одеялом для постепенного остывания. Хранить готовый продукт рекомендуется в прохладном и защищенном от света месте.

Заготавливаю основу для рассольника каждый год Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Делаем заготовку для супа на зиму

В основе этой ароматной заготовки лежит солнечная морковь, пикантный репчатый лук и сочный красный болгарский перец. Глубину вкусу придает корень белой петрушки, а свежесть — ее нежная зелень. Приготовление начинается с измельчения: морковь и корень петрушки натирают, лук и перец нарезают аккуратными кубиками, а зелень мелко рубят. Сначала на сковороде в разогретом растительном масле до мягкости пассеруют лук с морковью. Затем к ним присоединяют болгарский перец, а следом — томатную пасту, которая обжаривается несколько минут для раскрытия вкуса. После этого вливают небольшое количество чистой воды, добавляют соль, сахар, душистый черный перец горошком и лавровый лист. Содержимое сковороды доводят до готовности на медленном огне под закрытой крышкой. В самом конце приготовления в будущую заправку для супа вливают столовый уксус и обильно посыпают ее рубленой зеленью, прогревая все вместе еще несколько минут. Горячую ароматную массу сразу же раскладывают по стерильным банкам, герметично укупоривают и оставляют под теплым укрытием до полного остывания, перевернув крышками вниз.