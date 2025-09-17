Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:30

Вкуснее не бывает! Готовим заготовку для борща: просто и на всю зиму

Вкуснее не бывает! Готовим заготовку для борща: просто и на всю зиму Вкуснее не бывает! Готовим заготовку для борща: просто и на всю зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заготовка для борща на зиму — это отличный способ сохранить вкус свежих овощей и упростить готовку любимого супа в холодное время года. Многие хозяйки ценят такую консервацию за ее удобство: достаточно открыть банку, добавить в бульон с картошкой, и ароматный борщ готов. А теперь давайте разберем пошаговый рецепт, чтобы вы могли приготовить все сами.

Возьмите 1 кг свеклы, 500 г моркови, 1 кг капусты, 600 г картофеля, 500 г репчатого лука, 1 кг помидоров (или 400 мл томатного сока), 200 мл растительного масла, соль, сахар и перец по вкусу. Овощи тщательно промойте. Свёклу и морковь натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте, капусту нашинкуйте соломкой, картофель — кубиками, помидоры измельчите. В большой кастрюле разогрейте масло и начните тушить свеклу с морковью около 15 минут, затем добавьте лук и готовьте еще 10 минут. Влейте томатный сок или выложите измельченные помидоры, потушите смесь 10–15 минут. Добавьте капусту и картофель, перемешайте, посолите, поперчите, влейте немного воды, чтобы овощи не пригорели, и тушите под крышкой еще 20 минут. Готовую массу остудите, расфасуйте по стерилизованным литровым банкам или герметичным контейнерам и отправьте в морозильную камеру. Если планируете хранить при комнатной температуре, разлейте горячую смесь по банкам, стерилизуйте 30–40 минут и закатайте. Тогда это будет заготовка для борща на зиму в классическом исполнении.

Этот пошаговый рецепт позволит вам создать универсальную заготовку для борща на зиму, которая хранится до года в прохладном месте. Когда захотите приготовить суп — просто выложите содержимое банки в кипящий бульон, добавьте фасоль или фрикадельки, потушите 20 минут, и блюдо готово.

Экспериментируйте с пропорциями специй, чтобы сделать вкус еще ярче. Наслаждайтесь домашним борщом без лишних хлопот!

Ранее мы делились с вами рецептом настойки из черной смородины: идеально под борщ!

супы
русская кухня
рецепты
простые рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
