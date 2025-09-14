Картофельные драники из 3 ингредиентов: они не разваливаются на сковороде

Картофельные драники легко приготовить всего из трех ингредиентов, не считая соли. Они не разваливаются на сковороде и получаются с хрустящей золотистой корочкой.

Для приготовления натрите на мелкой терке 4 крупные картофелины, отожмите лишний сок через марлю. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте — тесто должно быть не жидким. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте ложкой картофельную массу и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до румяной корочки.

Секрет идеальных драников — хорошо отжать картофель от влаги и не перемешивать тесто слишком активно, чтобы оно не потемнело. Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом — это блюдо станет прекрасным завтраком или ужином для всей семьи.

