14 сентября 2025 в 23:01

Картофельные драники из 3 ингредиентов: они не разваливаются на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные драники легко приготовить всего из трех ингредиентов, не считая соли. Они не разваливаются на сковороде и получаются с хрустящей золотистой корочкой.

Для приготовления натрите на мелкой терке 4 крупные картофелины, отожмите лишний сок через марлю. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте — тесто должно быть не жидким. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте ложкой картофельную массу и обжаривайте с обеих сторон на среднем огне до румяной корочки.

Секрет идеальных драников — хорошо отжать картофель от влаги и не перемешивать тесто слишком активно, чтобы оно не потемнело. Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом — это блюдо станет прекрасным завтраком или ужином для всей семьи.

Ранее стало известно, как приготовить сырные блинчики на завтрак за 15 минут.

драники
рецепты
картофель
оладьи
Дарья Иванова
Д. Иванова
