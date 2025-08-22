Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Шедевр в литровой банке: как замариновать огурчики хрустящими?

Маринованные огурцы на зиму: рецепт хрустящих огурцов в банке на 1 литр Маринованные огурцы на зиму: рецепт хрустящих огурцов в банке на 1 литр Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нет ничего лучше, чем открыть зимой баночку упругих, похрустывающих замаринованных огурчиков собственного приготовления. Это простое кулинарное руководство позволит получить идеальную закусочку с минимальными усилиями.

Для приготовления вам понадобится всего 600 граммов свежих огурцов, 1 зонтик укропа, 2 лавровых листочка, 3–4 листика черной смородины и вишни, примерно 2 ч. л. соли и столько же сахара, а также 2 ч. л. неразведенной уксусной эссенции 70%.

Начните с подготовки тары — тщательно простерилизуйте банку вместе с крышкой. Огурчики хорошо промойте под проточной водой и обрежьте края со всех сторон. Для особой хрусткости замочите их в прохладной воде на 4 часа. На дно подготовленной емкости уложите всю ранее подготовленную сушеную зелень — она придаст готовым огурцам неповторимый аромат.

Вертикально и плотно друг к другу уложите огурцы в баночку: так их тут поместится максимальное количество. Залейте их крутым кипятком и оставьте на 2 минуты для прогревания. После слейте воду в кастрюлю, посолите, добавьте сахар и уксусную эссенцию, вскипятите и сразу залейте овощи получившейся горячей смесью из специй и пряностей.

Хорошенько закройте литровую емкость, переверните крышкой вниз и «запеленайте» махровым полотенцем: пусть закуска остывает.

Готовые огурцы храните в любом прохладном месте — на балконе, в холодильнике или погребе. Уже через сутки вы сможете насладиться хрустящими, ароматными огурчиками с идеально сбалансированным вкусом.

Маринованные хрустящие огурцы в банке на 1 литр по простому рецепту — это гарантия получения вкусной закуски, которая будет радовать вас всю зиму. Попробуйте этот проверенный способ, и ваши огурчики всегда будут самыми хрустящими на столе!

Ранее мы делились с вами рецептом сладких, хрустящих и ароматных огурцов по-болгарски!

