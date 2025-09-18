Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 12:12

Заготовка для щей на зиму: быстро и вкусно, рецепт ароматной основы

Заготовка для щей на зиму: быстро и вкусно, рецепт ароматной основы Заготовка для щей на зиму: быстро и вкусно, рецепт ароматной основы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нарежьте соломкой килограмм молодой капусты и натрите на крупной терке 3 моркови. Разотрите в ступке столовую ложку тмина и семян укропа. В глубоком тазу смешайте капусту, морковь, пряности и 3 столовые ложки крупной соли. Тщательно перетрите смесь руками до появления сока. Плотно уложите овощи в стерилизованные банки, оставляя пространство до горлышка. В каждую банку влейте по столовой ложке яблочного уксуса для сохранения цвета и упругости. Закройте капроновыми крышками и храните в погребе. Зимой останется лишь сварить бульон, добавить картофель и заправку, прокипятить пять минут и подать со сметаной.

