26 сентября 2025 в 01:35

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 26 сентября, осеннее солнце!

Пыльца в Москве: прогноз на 26 сентября 2025 года Пыльца в Москве: прогноз на 26 сентября 2025 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятница приносит в столицу долгожданное солнечное тепло, которое наконец-то начинает положительно влиять на аллергенную обстановку. Уровень пыльцы в пределах столицы сейчас, 26 сентября, показывает небольшие признаки улучшения.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В пятницу, 26 сентября, в столицу вернется солнце и порадует горожан и гостей столицы ясным небом. Оно будет светить почти весь день, а температура установится на типичной осенней отметке в районе +14 градусов. Дождей не ожидается, что создает благоприятные условия для снижения уровня пыльцы главных раздражителей сегодня.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 26 сентября

Солнечная и сухая погода способствует постепенному улучшению ситуации с аллергенами после недавних пиковых значений.

  • Уровень опасности кладоспориума несколько снизился, как и концентрация спор, которая все еще находится в районе 1000 единиц. Однако этот показатель существенно ниже более ранних, пиковых.

  • «Подруга» вредного грибка — альтернария — никуда не исчезла. Но ее активность упала до 100 единиц на кубометр, что значительно ниже показателей кладоспориума.

  • Пыльца растений. Уровень амброзии в воздухе остается низким (до 10 единиц), не оказывая существенного влияния на аллергиков.

Сегодняшний день радует положительной динамикой благодаря установившейся солнечной погоде. Аллергикам все еще стоит проявлять осторожность — особенно в утренние часы, когда концентрация спор может быть выше. Рекомендуем использовать этот ясный день для проветривания помещений и прогулок вдали от парков с влажной листвой.

пыльца
аллергия
аллергены
здоровье
погода
прогнозы
Москва
Анастасия Фомина
А. Фомина
