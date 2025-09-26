Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 01:15

Приметы 26 сентября: что предсказывают пауки, коровы и куры в Корнилов день

Приметы на 26 сентября — что можно и нельзя делать в Корнилов день Приметы на 26 сентября — что можно и нельзя делать в Корнилов день Фото: David Tipling/FLPA/РИА Новости

26 сентября в народном календаре отмечается Корнилов день, или День Корнилия. Эта дата была важным рубежом для земледельцев, символизируя окончание очередного этапа подготовки к зиме. Многовековые наблюдения за природой сформировали множество примет, которые позволяли предсказать погоду на грядущую осень и зиму.

Приметы на основе погодных явлений 26 сентября

  • Если 26 сентября идет дождь, это сулило богатый урожай в следующем году. Дождь в этот день также считался последним перед настоящими холодами.

  • Порывистый северный ветер предвещал раннее наступление зимы.

  • Если же ветер был тихим и ласковым, это предсказывало зиму без сильных морозов.

  • Смена восточного ветра на западный также указывала на скорый дождь.

  • Ясное утро обещало сухую погоду на целую неделю вперед.

  • Появление красной луны на небе считалось предвестником ветреной погоды.

Приметы на основе поведения птиц и животных в Корнилов день

  • Если грачи уже улетели на юг, это означало, что зима не за горами.

  • Если куры начинали линять с головы, это предсказывало морозную зиму.

  • Громкое мычание коров указывало на скорую перемену погоды.

  • Обилие паутины в воздухе сулило затяжное тепло.

Приметы 26 сентября: что предсказывают пауки, коровы и куры в Корнилов день Приметы 26 сентября: что предсказывают пауки, коровы и куры в Корнилов день Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что запрещено делать 26 сентября по народным поверьям

  • Убираться в доме в этот день означало «вымести» из жилья удачу и благополучие.

  • Гадать с помощью зеркал. Подобные ритуалы считались крайне опасными, так как могли привлечь нечистую силу.

  • Заключать браки и свататься. Считалось, что союзы, созданные в этот день, будут недолговечными и сложными.

  • Чрезмерное веселье в Корнилов день, по поверьям, могло обернуться слезами в будущем.

Что обязательно следовало делать в Корнилов день

  • Завершить сбор урожая. Считалось, что после 26 сентября корнеплоды перестают расти и начинают мерзнуть, поэтому их нужно убрать с грядок.

  • Приготовить блюда из корнеплодов. Особой силой обладала репа. Семейная трапеза с этим овощем на столе сулила мир и лад в доме, а молодым супругам гарантировала крепкий брак.

  • Выйти под дождь. Если день был дождливым, следовало подставить голову под капли, чтобы очиститься от дурных мыслей и зарядиться энергией.

Екатерина Метелева
