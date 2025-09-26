26 сентября в народном календаре отмечается Корнилов день, или День Корнилия. Эта дата была важным рубежом для земледельцев, символизируя окончание очередного этапа подготовки к зиме. Многовековые наблюдения за природой сформировали множество примет, которые позволяли предсказать погоду на грядущую осень и зиму.
Приметы на основе погодных явлений 26 сентября
Если 26 сентября идет дождь, это сулило богатый урожай в следующем году. Дождь в этот день также считался последним перед настоящими холодами.
Порывистый северный ветер предвещал раннее наступление зимы.
Если же ветер был тихим и ласковым, это предсказывало зиму без сильных морозов.
Смена восточного ветра на западный также указывала на скорый дождь.
Ясное утро обещало сухую погоду на целую неделю вперед.
Появление красной луны на небе считалось предвестником ветреной погоды.
Приметы на основе поведения птиц и животных в Корнилов день
Если грачи уже улетели на юг, это означало, что зима не за горами.
Если куры начинали линять с головы, это предсказывало морозную зиму.
Громкое мычание коров указывало на скорую перемену погоды.
Обилие паутины в воздухе сулило затяжное тепло.
Приметы 26 сентября: что предсказывают пауки, коровы и куры в Корнилов день
Что запрещено делать 26 сентября по народным поверьям
Убираться в доме в этот день означало «вымести» из жилья удачу и благополучие.
Гадать с помощью зеркал. Подобные ритуалы считались крайне опасными, так как могли привлечь нечистую силу.
Заключать браки и свататься. Считалось, что союзы, созданные в этот день, будут недолговечными и сложными.
Чрезмерное веселье в Корнилов день, по поверьям, могло обернуться слезами в будущем.
Что обязательно следовало делать в Корнилов день
Завершить сбор урожая. Считалось, что после 26 сентября корнеплоды перестают расти и начинают мерзнуть, поэтому их нужно убрать с грядок.
Приготовить блюда из корнеплодов. Особой силой обладала репа. Семейная трапеза с этим овощем на столе сулила мир и лад в доме, а молодым супругам гарантировала крепкий брак.
Выйти под дождь. Если день был дождливым, следовало подставить голову под капли, чтобы очиститься от дурных мыслей и зарядиться энергией.
Ранее мы рассказали, к чему снится развод.