26 сентября в народном календаре отмечается Корнилов день, или День Корнилия. Эта дата была важным рубежом для земледельцев, символизируя окончание очередного этапа подготовки к зиме. Многовековые наблюдения за природой сформировали множество примет, которые позволяли предсказать погоду на грядущую осень и зиму.

Смена восточного ветра на западный также указывала на скорый дождь.

Если же ветер был тихим и ласковым, это предсказывало зиму без сильных морозов.

Если 26 сентября идет дождь, это сулило богатый урожай в следующем году. Дождь в этот день также считался последним перед настоящими холодами.

Если куры начинали линять с головы, это предсказывало морозную зиму.

Если грачи уже улетели на юг, это означало, что зима не за горами.

Приметы 26 сентября: что предсказывают пауки, коровы и куры в Корнилов день

Убираться в доме в этот день означало «вымести» из жилья удачу и благополучие.

Гадать с помощью зеркал. Подобные ритуалы считались крайне опасными, так как могли привлечь нечистую силу.

Заключать браки и свататься. Считалось, что союзы, созданные в этот день, будут недолговечными и сложными.