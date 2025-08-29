Ужин за 20 минут! Сочные котлеты «Птичье молоко»! Теперь готовлю только так

Эти котлеты полностью оправдывают свое поэтичное название — их текстура настолько нежная и воздушная, что буквально тает во рту. Секрет — в сочной куриной основе и изысканной начинке из сливочного сыра и зелени, которая превращает простое блюдо в кулинарный шедевр. Идеальный выбор для праздничного ужина или когда хочется порадовать близких чем-то особенным.

Для приготовления вам понадобится: 600 граммов куриной грудки, 4 яйца, 1 луковица, 3 ломтика батона, четверть стакана молока, 2-3 столовые ложки крем-сыра, 40 граммов сливочного масла, четверть пучка укропа, стакан панировочных сухарей, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу.

Два яйца отварите вкрутую, остудите и мелко порубите. Смешайте их с размягченным сливочным маслом, крем-сыром и измельченным укропом — это будет начинка. Куриную грудку и луковицу измельчите в фарш. Батон замочите в молоке, отожмите и добавьте к фаршу. Вбейте оставшиеся два сырых яйца, посолите, поперчите и тщательно вымесите. На ладонь выложите порцию фарша, сделайте углубление, в которое поместите чайную ложку начинки. Аккуратно защипните края, формируя котлету, и обваляйте в панировочных сухарях. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки под крышкой, чтобы котлеты хорошо пропарились внутри. Подавайте горячими с картофельным пюре или легким салатом. При разрезе из котлеты потечет ароматная сырная начинка, что приведет в восторг и детей, и взрослых!

