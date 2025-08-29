Баклажанная икра: лучшие рецепты от бабушкиных до современных

Когда сезон баклажанов в самом разгаре, самое время освоить приготовление по-настоящему легендарной закуски — баклажанной икры. Это блюдо давно перестало быть атрибутом лишь советского застолья, заняв почетное место в кулинарных блогах и ресторанных меню. И все потому, что ее невозможно испортить! Она прощает любые эксперименты и всегда получается вкусной. В нашем сборнике вы найдете как базовый рецепт, так и варианты с интересными добавками, которые помогут вам создать свой собственный, фирменный рецепт этого солнечного блюда.

Баклажанная икра с копченой паприкой

С фейхоа и кешью: рецепт баклажанной икры на зиму

Баклажанная икра с яблоками и куркумой

Икра «Бабушкин секрет» из печеных баклажанов

Икра «Восточная» из свежих баклажанов

Классическая баклажанная икра с копченой паприкой начинается с запекания баклажанов в духовке до мягкости и появления аппетитной корочки. После остывания с них аккуратно снимают кожицу, а нежную мякоть измельчают.

Параллельно в сковороде пассеруют нарезанный репчатый лук и натертую морковь до золотистого оттенка и легкой карамелизации. К овощам добавляют сочные томаты, перетертые в мякоть, и томят под крышкой до образования однородной основы. К готовой овощной массе присоединяют печеные баклажаны, всыпают ароматную копченую паприку, солят и перчат по вкусу. Икру медленно уваривают на тихом огне до густоты и насыщенного вкуса, регулярно помешивая.

Готовый продукт в горячем состоянии раскладывают по стерильным банкам и сразу же герметично укупоривают для сохранения аромата и длительного хранения.

Баклажанная икра с яблоками и куркумой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для приготовления этой изысканной баклажанной икры подготовьте баклажаны, очищенные фейхоа, красный лук, томатную пасту, крем из кешью, кунжутное масло, гранатовый соус наршараб, чеснок, свежую кинзу, розовую соль, молотую зиру, черный перец и свежевыжатый лимонный сок.

Приступая к созданию заготовки, тщательно вымойте и обсушите баклажаны, которые затем следует разрезать вдоль на крупные четвертинки. Для устранения характерной горечи полученные дольки необходимо щедро посолить и оставить на некоторое время. Спустя примерно сорок минут излишки выделившейся влаги аккуратно промокните кухонными полотенцами. Разложите баклажаны на противне и запекайте в хорошо разогретой духовке до обретения ими мягкости и приятной румяности. Готовые овощи нужно освободить от кожицы.

Очищенные фейхоа превратите в нежное пюре с помощью блендера. Красный лук, нарезанный изящными полукольцами, следует карамелизировать на ароматном кунжутном масле до прозрачности и сладковатого привкуса. Запеченные баклажаны нарежьте кубиками и соедините в сотейнике с карамелизированным луком и пюрированной фейхоа. К этой основе добавляется томатная паста, густой гранатовый соус и полный набор ароматных специй.

Получившуюся смесь нужно томить на самом медленном огне под закрытой крышкой. После этого в икру вводится шелковистый крем из кешью, а также мелко рубленные чеснок и свежая кинза. С помощью погружного блендера масса доводится до идеально гладкой, однородной консистенции, после чего возвращается на плиту для кратковременного прогревания при постоянном помешивании.

На финальном этапе вливается свежевыжатый лимонный сок, икру тщательно перемешивают, доводят до кипения и сразу же снимают с огня. Горячую закуску раскладывают по предварительно подготовленным стерильным банкам, которые затем стерилизуют на пару для гарантии сохранности. Герметично укупоренные банки укутывают ватным одеялом и оставляют в таком виде до полного остывания.

Баклажанная икра: лучшие рецепты от бабушкиных до современных Фото: Shutterstock/FOTODOM

Баклажанная икра с яблоками и куркумой

Для приготовления этой нежной икры возьмите баклажаны, сладкие яблоки, репчатый лук и нежирные сливки. Понадобятся также куркума, смесь карри, соль, белый перец, свежий лимонный сок и масло для обжарки.

Баклажаны нарезаются кубиками, подсаливаются и оставляются на некоторое время. После этого их следует промыть и обжарить до появления аппетитного золотистого оттенка. Отдельно пассеруется нашинкованный лук, к которому затем добавляются очищенные яблочные кусочки, сбрызнутые лимонным соком. Эта смесь прогревается несколько минут. Все обжаренные компоненты соединяются в глубокой посуде, куда добавляются ароматные специи и сливки. Икра тушится под крышкой до полного размягчения ингредиентов. Готовая масса превращается в однородное пюре с помощью блендера и еще раз кратко проваривается.

Горячая икра раскладывается по стерильным банкам, которые сразу же герметично укупориваются. Для создания вакуумного эффекта банки переворачиваются и медленно остывают под теплым укрытием.

Икра «Восточная» из свежих баклажанов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Икра «Бабушкин секрет» из печеных баклажанов

Крупные баклажаны и мясистый сладкий перец запекаем в духовке до мягкости, пока на их боках не проступят золотистые подпалины. Очищаем овощи от кожицы и превращаем в нежное пюре вместе с сочными томатами и луком. Морковь, натертую на терке, слегка обжариваем в небольшом количестве масла до необходимой мягкости. Все подготовленные компоненты соединяем в казане с толстым дном, заправляем ароматным подсолнечным маслом, солим, добавляем для гармонии вкуса чуть-чуть сахара и томим под крышкой на самом маленьком огне около часа, позволяя вкусам полностью объединиться. В самом конце обогащаем икру чесноком и каплей яблочного уксуса. Горячий продукт сразу раскладываем по стерилизованным банкам и тщательно укутываем в одеяло на целые сутки.

Баклажанная икра с копченой паприкой Фото: Shutterstock/FOTODOM

Икра «Восточная» из свежих баклажанов

Молодые баклажаны нарезаются мельчайшими кубиками и томятся в собственном соку с добавлением щепотки соли до состояния нежной мягкости. Сладкий перец и сочные томаты измельчаются таким же способом. Ядреный лук, нарезанный полукольцами, маринуется в винном уксусе с небольшой порцией сахара. Для раскрытия насыщенного аромата ядро грецких орехов слегка обжаривается на сухой сковороде, после чего растирается в ступке вместе со свежими зубчиками чеснока и пучком кинзы. Все подготовленные ингредиенты соединяются в глиняном горшке, заправляются ароматным виноградным маслом, зернами спелого граната и острой аджикой. После тщательного перемешивания смесь оставляется под гнетом для настаивания в прохладном месте на протяжении 12 часов. Готовая икра раскладывается по банкам, заливается оставшимся маринадом и проходит кратковременную стерилизацию.